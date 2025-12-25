Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка

В 2026 году, как и в 2025-м, Центральный банк Азербайджана планирует восемь пересмотров денежно-кредитной политики.

Решения будут объявлены 4 февраля, 2 апреля, 6 мая, 24 июня, 5 августа, 23 сентября, 4 ноября, 23 декабря и вступят в силу на следующий рабочий день после публикации. В феврале, мае, августе и ноябре информация будет озвучиваться на пресс-конференциях председателя Центробанка Талеха Кязымова, в эти же дни запланированы встречи с экспертами.

В текущем году инфляция в Азербайджане формировалась под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Существенное давление оказали факторы затрат иностранного происхождения: в прошлом месяце инфляция в странах — торговых партнерах обусловила рост внутренних цен на 2,87 процентного пункта, а номинальный эффективный курс национальной валюты повысил инфляцию еще на 0,38 п.п. Внутренние факторы предложения, включая цены производителей сельскохозяйственной продукции, а также факторы спроса — потребление домохозяйств и государственное потребление, — в целом также усиливали инфляционное давление.

Согласно прогнозам Центробанка, годовая инфляция в 2025 году составит около 6%, а в 2026 году ожидается ее замедление примерно до 5,7%. Прогнозы учитывают макроэкономические тенденции, ситуацию на валютном рынке и ожидания по снижению процентных ставок в ряде зарубежных стран.

На этом фоне стратегические валютные резервы Азербайджана с начала года увеличились на 12,6 млрд долларов США (+17,7%) и достигли 83,6 млрд долларов, из которых 11,4 млрд долларов приходятся на долю Центробанка, что на 4,3% больше показателя начала года. В настоящее время валютные резервы страны примерно в 17 раз превышают объем внешнего долга.

Учетная ставка в Азербайджане находится на минимальном уровне за последние четыре года и близка к нейтральной процентной ставке. В 2025 году параметры процентного коридора обсуждались восемь раз: на шести заседаниях правления Центробанка ставка сохранялась, на двух — была снижена. В результате учетная ставка была уменьшена с 7,25% до 6,75%, верхний предел процентного коридора — с 8,25% до 7,75%, а нижний — с 6,25% до 5,75%. В целом денежно-кредитная политика в течение года была смягчена.

По состоянию на 1 декабря доля 7-дневного депозитного портфеля в составе стерилизационного портфеля по операциям открытого рынка составила 87%. В Центробанке напомнили, что с апреля этого года Министерство финансов разместило остаток единого казначейского счета в виде депозитов в коммерческих банках, что привело к росту ликвидности в банковском секторе за счет автономных факторов. В этих условиях для управления индексом AZIR вблизи учетной ставки 7-дневная депозитная операция использовалась как основная операция открытого рынка.

В отчетный период продолжалась работа по совершенствованию операционной структуры денежно-кредитной политики. Для более эффективного управления краткосрочной ликвидностью срок постоянно доступных депозитных операций и операций обратного РЕПО был изменен с одного дня на одну ночь, отменено требование к минимальному количеству участников аукционов нот, а 7-дневное РЕПО как стерилизационная операция было заменено на 7-дневный депозит.

Центробанк также проанализировал процессы на межбанковском денежном рынке и передовой международный опыт. С учетом результатов анализа и в тесном сотрудничестве с экспертами Европейский банк реконструкции и развития в мае 2025 года были утверждены обновленные правила расчета индекса AZIR, который предназначен для постоянного использования участниками финансового рынка в качестве референтной процентной ставки.

В текущем году ЕБРР начал размещение облигаций с плавающей процентной ставкой, привязанной к индексу AZIR, в национальной валюте. В рамках этого процесса первый транш объемом 50 млн манатов был успешно размещен методом открытого предложения, что стало важным событием для финансового рынка Азербайджана и подтвердило статус AZIR как надежной референтной ставки. Проведенные реформы, направленные на усиление трансмиссии денежно-кредитной политики и развитие денежных рынков, в 2025 году также способствовали повышению международного кредитного рейтинга страны.

Кроме того, в январе–ноябре текущего года азербайджанские банки заключили 3 482 сделки на сумму 61,8 млрд манатов в торговой системе Bloomberg. За 11 месяцев на межбанковском рынке РЕПО было заключено 287 сделок на сумму 3 млрд манатов. В Центробанке отметили, что в отчетный период активность оставалась высокой как на гарантированном, так и на негарантированном межбанковском рынке.