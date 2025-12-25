USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники

В ночь на 25 декабря украинские беспилотники атаковали морской порт Темрюк, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров», — отметили в оперштабе. По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 70 человек и 18 единиц техники.

Также во время ночного налета повреждения получили здания и техника сельхозпредприятия в селе Николаевка Щербиновского района Краснодарского края. Пострадавших нет, возгорание оперативно ликвидировали.

Морской порт Темрюк находится в темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове. Его пропускная способность составляет 11,5 тыс. тонн в год. До этого беспилотники атаковали порт три недели назад — 5 декабря. В результате был поврежден терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ), через который на экспорт отправляется сырье российских и казахстанских производителей. 22 декабря украинские дроны нанесли удары по другому порту Краснодарского края — Тамани, который специализируется на перевалке нефти и нефтепродуктов. Вспыхнули сильные пожары на двух причалах, повреждения получили два судна, а также трубопровод на одном из терминалов порта.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера 24 декабря на подлете к столице было уничтожено не менее девяти беспилотников. О пострадавших и последствиях атак неизвестно.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был «перехвачен и уничтожен» 141 украинский беспилотник самолетного типа. В частности, 62 — над Брянской областью, 12 — над Тульской, 11 — над Калужской, 9 — над Московской, 8 — над Адыгеей и 7 — над Краснодарским краем. Также дроны сбили над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Вологодской областями и аннексированным Крымом.

В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов
Вооруженное столкновение на таджикско-афганской границе: погибли военные
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
