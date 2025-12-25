USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты

10:44 694

Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом полиции Стамбула провели крупную операцию против террористической организации «Исламское государство».

Как сообщает TRT Haber, в результате операции в 124 адресах по всему мегаполису задержали 115 из 137 подозреваемых. Отмечается, что задержанные планировали совершить нападения и теракты в преддверии Рождества и Нового года, также были связаны с зонами конфликтов в рамках деятельности ИГИЛ.

Во время обысков были изъяты пистолеты, патроны и многочисленные документы. Продолжаются розыскные мероприятия в отношении остальных подозреваемых.

11:37 433
11:28 929
11:02 1417
11:01 783
10:50 564
10:43 1213
