Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты

Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом полиции Стамбула провели крупную операцию против террористической организации «Исламское государство».

Как сообщает TRT Haber, в результате операции в 124 адресах по всему мегаполису задержали 115 из 137 подозреваемых. Отмечается, что задержанные планировали совершить нападения и теракты в преддверии Рождества и Нового года, также были связаны с зонами конфликтов в рамках деятельности ИГИЛ.

Во время обысков были изъяты пистолеты, патроны и многочисленные документы. Продолжаются розыскные мероприятия в отношении остальных подозреваемых.