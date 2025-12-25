В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы

В Баку ожидают завершения расследования катастрофы с участием самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и рассчитывают на скорейшую выплату компенсаций. Об этом изданию «Лента.ру» сообщил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Он также выразил надежду на то, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности.

«Сделанные 9 октября в Душанбе заявления и достигнутые договоренности являются важным шагом в этом направлении», — отметил дипломат.

Мустафаев добавил, что фундаментальным вопросом отношений Москвы и Баку сегодня является скорейшее и справедливое урегулирование вопросов, связанных с авиакатастрофой.

25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку – Грозный, потерпел крушение вблизи Актау (Казахстан). Согласно результатам предварительного расследования, на подлете к Грозному самолет подвергся атаке системы российской ПВО «Панцирь-С». На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Кыргызстана. Погибли 38 человек, выжили 29 человек.