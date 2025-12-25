USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Вооруженное столкновение на таджикско-афганской границе: погибли военные

11:01 790

В Таджикистане произошло вооруженное столкновение между пограничниками и террористами, проникшими на территорию республики из Афганистана, есть погибшие. Об этом говорится в заявлении Госкомитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ).

В нем уточняется, что в ходе операции трое членов террористической организации, незаконно пересекшие госграницу в районе Шамсиддин-Шохин Хатлонской области Таджикистана, прилегающей к Афганистану, оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. При этом погибли два сотрудника погранслужбы Таджикистана.

В Погранвойсках ГКНБ же добавили, что ситуация на таджикско-афганской границе после нападения остается стабильной. «В настоящее время обстановка на государственной границе спокойная. Расследование этого инцидента продолжается», – сказано в заявлении.

По данным Погранслужбы, это уже третий за месяц случай нападения боевиков из Афганистана на территорию Таджикистана, который привел к гибели людей.

«Радио Озоди» сообщает, что при столкновении на границе погибли двое военнослужащих Таджикистана – 28-летний Исматулло Курбонов и 33-летний Зиребон Наврузбеков. Источники сообщили радиостанции, что инцидент произошел при попытке незаконного пересечения границы афганскими контрабандистами. «Несколько человек были убиты контрабандистами, один человек был арестован», — сообщил один из собеседников. Другой источник назвал общее число контрабандистов — восемь, добавив, что «четверо скрылись».

Афганская газета «Хашти Субх» со ссылкой на источники пишет, что в результате столкновения погибли двое вооруженных мужчин из Афганистана. Источник опознал в них наркоторговцев. Издание указывает, что инцидент произошел в тот же день, когда Таджикистан открыл четыре новых КПП на границе с Афганистаном. Президент Эмомали Рахмон с руководителями силовых ведомств принял онлайн-участие в церемонии открытия.

Протяженность государственной границы между Таджикистаном и Афганистаном составляет почти 1,4 тыс. км. Несмотря на заверения талибов о том, что афганская территория не будет использоваться террористическими группировками, власти Таджикистана выражают обеспокоенность обстановкой по другую сторону границы, где могут укрываться наркоторговцы и боевики. За последний месяц в результате двух нападений, совершенных с территории Афганистана на районы Шамсиддин-Шохин и Дарваз в Таджикистане, погибли и пострадали десять граждан Китая. Часть из них работала на золотодобывающем предприятии в бывшем Шурабодском районе, другие были заняты на дорожном строительстве в Дарвазе. Душанбе квалифицировал эти атаки как террористические акты, Пекин призвал провести расследование обоих инцидентов.

В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
11:37 447
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие видео
11:28 951
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов фото
11:02 1439
Вооруженное столкновение на таджикско-афганской границе: погибли военные
Вооруженное столкновение на таджикско-афганской границе: погибли военные
11:01 791
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
10:50 567
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
10:43 1228
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
10:44 699
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
10:32 1163
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
10:22 1051
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
10:04 915
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
08:34 2126

ЭТО ВАЖНО

В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
11:37 447
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие видео
11:28 951
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов фото
11:02 1439
Вооруженное столкновение на таджикско-афганской границе: погибли военные
Вооруженное столкновение на таджикско-афганской границе: погибли военные
11:01 791
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
10:50 567
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
10:43 1228
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
10:44 699
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
10:32 1163
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
10:22 1051
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
10:04 915
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
08:34 2126
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться