USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов

фото
11:02 1441

Обновленные банкноты номиналом 50 манатов с подписью председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Талеха Кязымова вводятся в обращение с 25 декабря 2025 года.

Как сообщает Центробанк, подпись размещена на лицевой стороне банкноты в верхнем левом углу. На обновлeнной банкноте также указан год выпуска — «2025».

Остальные элементы дизайна и технические параметры банкноты номиналом 50 манатов сохранены без изменений и полностью соответствуют находящейся в обращении банкноте того же номинала.

Отмечается, что обновлeнные банкноты будут находиться в обращении параллельно с ранее выпущенными банкнотами номиналом 50 манатов.

В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
11:37 448
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие видео
11:28 953
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов фото
11:02 1442
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
10:50 568
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
10:43 1229
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
10:44 700
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
10:32 1163
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
10:22 1052
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
10:04 915
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
08:34 2126
Ребенок на танке среди рождественских огней
Ребенок на танке среди рождественских огней объектив haqqin.az
02:57 3792

ЭТО ВАЖНО

В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
11:37 448
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие видео
11:28 953
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов фото
11:02 1442
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
10:50 568
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
10:43 1229
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
10:44 700
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
10:32 1163
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
10:22 1052
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
10:04 915
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
08:34 2126
Ребенок на танке среди рождественских огней
Ребенок на танке среди рождественских огней объектив haqqin.az
02:57 3792
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться