В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов

Обновленные банкноты номиналом 50 манатов с подписью председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Талеха Кязымова вводятся в обращение с 25 декабря 2025 года.

Как сообщает Центробанк, подпись размещена на лицевой стороне банкноты в верхнем левом углу. На обновлeнной банкноте также указан год выпуска — «2025».

Остальные элементы дизайна и технические параметры банкноты номиналом 50 манатов сохранены без изменений и полностью соответствуют находящейся в обращении банкноте того же номинала.

Отмечается, что обновлeнные банкноты будут находиться в обращении параллельно с ранее выпущенными банкнотами номиналом 50 манатов.