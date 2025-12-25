Беспилотник ударил по конвою из Дагестана: есть погибшие

Конвой из Дагестана 25 декабря попал под обстрел украинских беспилотников на границе с Украиной. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев, и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Еще один сопровождающий госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Глава Дагестана указал, что гуманитарную помощь везли на двух грузовых машинах. Одна из машин по пути остановилась для ремонта. Другую «ГАЗель» и легковой автомобиль обстреляли с БПЛА. Меликов отметил, что необходимо выяснить, как была организована поездка и согласован ли был маршрут.