Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Беспилотник ударил по конвою из Дагестана: есть погибшие

11:08 864

Конвой из Дагестана 25 декабря попал под обстрел украинских беспилотников на границе с Украиной. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев, и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Еще один сопровождающий госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Глава Дагестана указал, что гуманитарную помощь везли на двух грузовых машинах. Одна из машин по пути остановилась для ремонта. Другую «ГАЗель» и легковой автомобиль обстреляли с БПЛА. Меликов отметил, что необходимо выяснить, как была организована поездка и согласован ли был маршрут.

В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
11:37 448
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие
11:28 956
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов
11:02 1443
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
10:50 568
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
10:43 1230
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
10:44 700
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
10:32 1164
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
10:22 1053
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
10:04 916
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
08:34 2127
Ребенок на танке среди рождественских огней
02:57 3793

