Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Товарищ Ким пугает мир ядерным оружием

11:21 311

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в среду наблюдал за испытаниями новых зенитных дальнобойных ракет на космодроме вблизи восточного побережья страны. Об этом сообщает государственное агентство КНДР KCNA.

По данным KCNA, испытания, целью которых было оценить стратегические ядерные технологии государства в разработке нового типа ракет большой дальности, уничтожили цели в воздухе на расстоянии 200 км.

Ким также наблюдал за строительными работами над 8700-тонной атомной подводной лодкой, способной запускать ракеты класса «земля-воздух».

Проект строительства подводной лодки является частью усилий правящей партии Северной Кореи по модернизации военно-морского флота страны, пишет KCNA. И это является одним из пяти ключевых тезисов, которые КНДР продвигает для развития своих оборонных возможностей.

Ким заявил, что всестороннее развитие ядерного потенциала и модернизация военно-морских сил являются необходимыми и неизбежными, поскольку «современный мир отнюдь не является мирным».

Ким также отметил, что план Южной Кореи по разработке атомной подводной лодки в рамках соглашения с Вашингтоном еще больше обострит напряженность на Корейском полуострове и будет представлять угрозу национальной безопасности, что требует от него принятия соответствующих мер. 

В отдельном заявлении северокорейские государственные СМИ раскритиковали недавний вход американских атомных подводных лодок в южнокорейские воды, назвав это «актом эскалации военной напряженности» на Корейском полуострове и в регионе.

Напомним, в марте Северная Корея впервые обнародовала фото атомной подводной лодки, строительство которой проинспектировал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Лидер КНДР Ким Чен Ын регулярно пугает мир ядерным оружием. В январе 2024 года он сделал несколько угрожающих заявлений в адрес Южной Кореи, в частности, уверял, что в случае конфронтации превратит ее в пепел.

