Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие

В Гарадагском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, есть погибшие и пострадавшие. Авария произошла сегодня утром.

Автобус маршрута №122 попал в ДТП на участке автомагистрали Баку–Газах, проходящем по территории Гарадагского района, в районе поселка Сахиль.

Как сообщили haqqin.az в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи, около 09:00 в центр поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием в Гарадагском районе. По указанному адресу незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи.

На месте происшествия девяти пострадавшим — четырем женщинам, четырем мужчинам и одному ребенку — была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были госпитализированы в Клинический медицинский центр. Также зафиксированы два случая смерти до прибытия врача — мужчины и женщины.