Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

В Кремле подтвердили: Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию

11:25 345

Президент РФ Владимир Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию в 2025 году, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков «Ведомостям».

«Это решение главы государства, это же его послание. После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно», — сказал Песков.

В сентябре Песков говорил, что Путин выступит с посланием до конца 2025 года. В начале ноября Песков сказал «Ведомостям», что президент «пока не определился» и «сам выбирает время».

Статья 84 Конституции России обязывает президента ежегодно обращаться с посланием к Федеральному собранию. Путин дважды пропускал оглашение послания: в 2017 году и в 2022 году.

19 декабря в Москве прошла традиционная ежегодная пресс-конференция Путина, совмещенная с «прямой линией».

В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
11:37 456
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие видео
11:28 966
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов фото
11:02 1451
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
10:50 569
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
10:43 1234
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
10:44 702
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
10:32 1167
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
10:22 1053
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
10:04 917
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
08:34 2127
Ребенок на танке среди рождественских огней
Ребенок на танке среди рождественских огней объектив haqqin.az
02:57 3795

