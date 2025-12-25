В Кремле подтвердили: Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию в 2025 году, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков «Ведомостям».

«Это решение главы государства, это же его послание. После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика. Все состоится своевременно», — сказал Песков.

В сентябре Песков говорил, что Путин выступит с посланием до конца 2025 года. В начале ноября Песков сказал «Ведомостям», что президент «пока не определился» и «сам выбирает время».

Статья 84 Конституции России обязывает президента ежегодно обращаться с посланием к Федеральному собранию. Путин дважды пропускал оглашение послания: в 2017 году и в 2022 году.

19 декабря в Москве прошла традиционная ежегодная пресс-конференция Путина, совмещенная с «прямой линией».