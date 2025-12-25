Индия укрепляет границу

Индия на протяжении десятилетий избегала масштабного строительства вдоль большей части своей границы с Китаем, рассчитывая, что высокие Гималаи и отсутствие дорог отпугнут китайские войска, но пограничное столкновение с КНР в 2020 году выявило уязвимость вдоль спорной границы, пишет The Wall Street Journal.

Сейчас Индия развернула строительство дорог, туннелей и взлетно-посадочных полос в Гималаях, готовясь к возможному будущему столкновению со своим давним противником.

«Это было похоже на то, как если бы расстелили красную ковровую дорожку перед китайским вторжением», — сказал старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Stimson Center Дэниел Марки. Он пояснил, что прежде индийские власти видели в строительстве дорог у границы военную угрозу.

В июне 2020 года в Гальванской долине, расположенной на спорном участке индо-китайской границы, имел место крупнейший в современной истории пограничный инцидент. Индийские и китайские пограничники, вооружившись палками, вступили в рукопашную, в результате погибли 20 индийских военных и четыре китайских. В декабре 2022 года произошло еще одно столкновение, на этот раз в округе Таванг в индийском штате Аруначал-Прадеш. Сообщалось, что несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения. После переговоров в октябре 2024 года стороны заключили соглашение о разведении вооруженных сил и возобновлении патрулирования на границе в Гималаях.