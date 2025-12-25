В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»

USD 1.7000
EUR 2.0045
RUB 2.1798
Практический этап реализации проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP), включая начало строительных работ, запланирован на 2026 год. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

Уточняется, что Армения ведет интенсивные переговоры с американскими партнерами по формированию правовой базы и механизмов регулирования проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания».

В МИД Армении сообщили, что армяно-американское совместное предприятие — TRIPP Company — будет зарегистрировано в Армении и получит право на развитие необходимой инфраструктуры, включая железные и автомобильные дороги, нефтегазовые трубопроводы, а также оптоволоконные линии связи.

Также подчеркивается, что проект полностью вписывается в логику крупных инфраструктурных программ, направленных на развитие региональной взаимосвязанности, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор).

