В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»

Практический этап реализации проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP), включая начало строительных работ, запланирован на 2026 год. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

Уточняется, что Армения ведет интенсивные переговоры с американскими партнерами по формированию правовой базы и механизмов регулирования проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания».

В МИД Армении сообщили, что армяно-американское совместное предприятие — TRIPP Company — будет зарегистрировано в Армении и получит право на развитие необходимой инфраструктуры, включая железные и автомобильные дороги, нефтегазовые трубопроводы, а также оптоволоконные линии связи.

Также подчеркивается, что проект полностью вписывается в логику крупных инфраструктурных программ, направленных на развитие региональной взаимосвязанности, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор).