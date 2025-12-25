Нелегалов отправят в центры для иммигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа намерена построить семь крупных центров содержания для 80 тысяч задержанных иммигрантов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на проект документа.

По данным издания, центры будут созданы, чтобы ускорить депортацию иммигрантов.

ԜР пишет, что администрация Трампа ищет подрядчиков, которые помогут ей реформировать систему содержания иммигрантов в США. Согласно проекту тендера план предусматривает реконструкцию промышленных помещений, чтобы одновременно содержать более 80 тысяч задержанных иммигрантов.

Задержанных лиц будут регистрировать в центрах обработки в течение нескольких недель, а затем направлять в один из семи крупных центров, вмещающих от 5 до 10 тысяч человек каждый, там иммигранты будут готовиться к депортации.

Большие переоборудованные центры будут расположены вблизи основных логистических центров в Вирджинии, Техасе, Луизиане, Аризоне, Джорджии и Миссури. Еще 16 меньших центров будут вмещать до 1 500 человек каждый.