Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Нелегалов отправят в центры для иммигрантов

11:44 230

Администрация президента США Дональда Трампа намерена построить семь крупных центров содержания для 80 тысяч задержанных иммигрантов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на проект документа.

По данным издания, центры будут созданы, чтобы ускорить депортацию иммигрантов.

ԜР пишет, что администрация Трампа ищет подрядчиков, которые помогут ей реформировать систему содержания иммигрантов в США. Согласно проекту тендера план предусматривает реконструкцию промышленных помещений, чтобы одновременно содержать более 80 тысяч задержанных иммигрантов.

Задержанных лиц будут регистрировать в центрах обработки в течение нескольких недель, а затем направлять в один из семи крупных центров, вмещающих от 5 до 10 тысяч человек каждый, там иммигранты будут готовиться к депортации.

Большие переоборудованные центры будут расположены вблизи основных логистических центров в Вирджинии, Техасе, Луизиане, Аризоне, Джорджии и Миссури. Еще 16 меньших центров будут вмещать до 1 500 человек каждый.

В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
В Армении назвали точные сроки начала строительства «Маршрута Трампа»
11:37 462
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие
Жуткая автобусная авария в Баку: есть погибшие видео
11:28 973
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов
В Азербайджане вводят обновленные 50 манатов фото
11:02 1454
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL
10:50 571
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
В Баку рассказали, чего ждут от Москвы после авиакатастрофы
10:43 1236
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
Масштабная операция в Стамбуле: задержанные планировали теракты
10:44 703
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
В морском порту горят резервуары с нефтепродуктами, а на Москву летели беспилотники
10:32 1168
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
Центробанк о ставке, инфляции и реформе денежного рынка
10:22 1056
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
10:04 919
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
Годовщина крушения самолета AZAL: Ильхам Алиев поделился публикацией
08:34 2129
Ребенок на танке среди рождественских огней
Ребенок на танке среди рождественских огней объектив haqqin.az
02:57 3798

