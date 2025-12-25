USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Азербайджан и Китай бьют рекорды

12:19 1319

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем по итогам текущего года установит новый исторический рекорд. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй в ходе брифинга, посвященного подведению итогов развития двусторонних отношений.

По словам дипломата, в январе–октябре текущего года объем торговли между Азербайджаном и Китаем достиг 2,44 млрд долларов США, что на 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это станет третьим годом подряд, когда двусторонний товарооборот обновляет рекордные показатели. Китай продолжает оставаться крупнейшим источником импорта для Азербайджана, а также четвертым по величине торговым партнером страны.

Лу Мэй также сообщила, что первый крупномасштабный ветроэнергетический проект Азербайджана мощностью 240 мегаватт, реализуемый китайскими компаниями, планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Кроме того, китайские предприятия подписали с азербайджанской стороной документы о сотрудничестве по реализации пяти новых энергетических проектов, предусматривающих строительство солнечных и ветровых электростанций общей установленной мощностью 1 570 мегаватт. После их полного ввода в эксплуатацию мощности Азербайджана по выработке электроэнергии из возобновляемых источников будут удвоены.

По словам посла, в свободной экономической зоне Алят китайские компании за счет собственных инвестиций планируют построить завод по производству солнечных батарей мощностью 3 гигаватта. Реализация этого проекта, как подчеркнула Лу Мэй, создаст значительные возможности для развития высокотехнологичной обрабатывающей промышленности Азербайджана.

Дипломат отметила, что 2025 год стал одним из наиболее плодотворных периодов в истории китайско-азербайджанских отношений. Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень и достигли формата всестороннего стратегического партнерства.

В транспортно-логистической сфере сотрудничество также демонстрирует активный рост. С января по ноябрь текущего года из Китая в Азербайджан был отправлен 351 транскаспийский грузовой поезд, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году были запущены первые транскаспийские грузовые поезда из городов Цзиньхуа и Иу провинции Чжэцзян, а также из Пекина и Шэньчжэня.

По словам Лу Мэй, китайские товары стали крупнейшим источником грузов для Срединного коридора, существенно повысив его транзитный потенциал. Китай намерен и далее развивать сотрудничество с Азербайджаном в рамках инициативы «Один пояс, один путь», задействуя свои преимущества в сфере грузовых ресурсов, технологий и капитала для поддержки усилий Азербайджана по формированию регионального транспортно-логистического узла.

Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 286
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 1973
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 1614
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 7407
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
13:59 342
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан обновлено 14:08
14:08 813
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек»
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек» видео
13:29 1235
Асадов благодарит казахстанцев
Асадов благодарит казахстанцев
13:10 664
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL фото
13:00 805
Джафаров погиб на войне в Украине
Джафаров погиб на войне в Украине
12:54 1774
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
12:45 1100

