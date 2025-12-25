Кремль под давлением: России придется уступить ради мира

России придется пересмотреть свои ультиматумы в контексте полномасштабной войны в Украине и пойти на компромисс для ее завершения, полагают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что Москве придется пойти на уступки по требованиям, на которых она долго настаивала, включая многие пункты, противоречащие как последнему мирному плану из 20 пунктов, так и первоначальному из 28 пунктов.

Посол США в НАТО Мэтт Уитакер недавно заявил, что «мяч сейчас на стороне России» в контексте реакции на четыре документа – итог недавних переговоров между США, Украиной и Европой. Однако эксперты отмечают, что даже значительные потери российской армии ради минимальных успехов на фронте пока не подталкивают Кремль к завершению войны.

Москва продолжает демонстрировать незаинтересованность в западных предложениях. Так, помощник российского лидера Юрий Ушаков еще до публикации плана из 20 пунктов назвал ожидаемые предложения «неконструктивными». Кремль неоднократно выдвигал требования, которые полностью противоречат идее компромисса, заложенной в последних документах.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря вновь подтвердил свои цели, озвученные еще в июне 2024 года. Среди них:

полный вывод ВСУ из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;

отказ Украины от НАТО и установление нейтрального статуса;

демилитаризация и смена власти в Киеве («денацификация»);

международное признание оккупации территорий и снятие всех санкций.

Аналитики ISW отмечают, что постоянные ссылки Кремля на старые требования и якобы достигнутые договоренности на саммите на Аляске показывают, что Москва на данный момент отвергает предложения о заморозке линии фронта.

Тем не менее эксперты подчеркивают: чтобы процесс сдвинулся, РФ будет вынуждена ослабить свою жесткую риторику.