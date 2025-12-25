Кремль под давлением: России придется уступить ради мира

России придется пересмотреть свои ультиматумы в контексте полномасштабной войны в Украине и пойти на компромисс для ее завершения, полагают эксперты американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики считают, что Москве придется пойти на уступки по требованиям, на которых она долго настаивала, включая многие пункты, противоречащие как последнему мирному плану из 20 пунктов, так и первоначальному из 28 пунктов.
Посол США в НАТО Мэтт Уитакер недавно заявил, что «мяч сейчас на стороне России» в контексте реакции на четыре документа – итог недавних переговоров между США, Украиной и Европой. Однако эксперты отмечают, что даже значительные потери российской армии ради минимальных успехов на фронте пока не подталкивают Кремль к завершению войны.
Москва продолжает демонстрировать незаинтересованность в западных предложениях. Так, помощник российского лидера Юрий Ушаков еще до публикации плана из 20 пунктов назвал ожидаемые предложения «неконструктивными». Кремль неоднократно выдвигал требования, которые полностью противоречат идее компромисса, заложенной в последних документах.
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря вновь подтвердил свои цели, озвученные еще в июне 2024 года. Среди них:
- полный вывод ВСУ из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;
- отказ Украины от НАТО и установление нейтрального статуса;
- демилитаризация и смена власти в Киеве («денацификация»);
- международное признание оккупации территорий и снятие всех санкций.
Аналитики ISW отмечают, что постоянные ссылки Кремля на старые требования и якобы достигнутые договоренности на саммите на Аляске показывают, что Москва на данный момент отвергает предложения о заморозке линии фронта.
Тем не менее эксперты подчеркивают: чтобы процесс сдвинулся, РФ будет вынуждена ослабить свою жесткую риторику.
Россия с высокой вероятностью отвергнет обновленный мирный план США и Украины, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он не предполагает никаких компромиссных решений.
Об этом написала американская газета The New York Times, которая привела скептические высказывания о плане российских аналитиков.
«Это полнейшее издевательство. Идея ясна: представить это американцам как компромисс, а затем обвинить Россию в его провале», - заявил изданию аналитик по международным делам из Москвы Алексей Наумов.
«План не предлагает никаких компромиссов в отношении территорий или Запорожской атомной электростанции. Неспособность решить территориальный вопрос делает этот план нереализуемым», - сказал российский аналитик Георгий Бовт о захваченной станции, которую Украина хочет эксплуатировать совместно с США без РФ.
NYT полагает, что Россия может себе позволить отклонить план, поскольку ее экономика пока выдерживает войну, а постоянный приток новобранцев продолжает покрывать потери на фронте. С другой стороны, она заинтересована в мирных переговорах, чтобы сохранить рабочие отношения с Вашингтоном и избежать усиления санкций.
По мнению комментаторов, переговоры при этом продолжаются по тактическим причинам. Москва заинтересована в сохранении диалога с Вашингтоном, снижении риска новых санкций и в том, чтобы избежать ответственности за срыв мирного процесса. Аналитики подчеркивают, что Кремль использует обсуждение плана как инструмент внешней политики, не будучи готовым к реальным компромиссам и окончанию войны на текущих условиях.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому руководству, сообщало, что Кремль не принял переработанный проект мирного плана из 20 пунктов, который ранее представил президент Украины Владимир Зеленский, и намерен настаивать на его изменении. По словам собеседника агентства, документ рассматривается в Москве как «отправная точка» для дальнейших переговоров, однако он не содержит ряда положений и не отвечает на многие вопросы, которые российская сторона считает принципиальными. В частности, Кремль намерен добиваться ужесточения ограничений для Вооруженных сил Украины.