«Бакинский дворик» закрыли из-за песни Верки Сердючки

Суд в Казани приостановил деятельность кафе «Бакинский дворик» после инцидента с танцами посетителей под песню Верки Сердючки. Решение было принято по итогам проверки, проведенной прокуратурой Татарстана, сообщают российские СМИ.

Как следует из материалов Ново-Савиновского суда, в заведении был зафиксирован факт воспроизведения музыкальной композиции, автор которой, по оценке суда, ранее совершал публичные действия, расцененные как направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Арендатора здания — ООО «Бута» — и директора организации оштрафовали на 300 тыс. рублей (6 455 манатов) и 100 тыс. рублей (2 152 маната) соответственно по статье 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.

В материалах также отмечается, что в кафе были выявлены нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. В связи с этим организация и ее руководитель были привлечены к административной ответственности, а деятельность заведения приостановлена до устранения выявленных нарушений.