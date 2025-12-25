«Бакинский дворик» закрыли из-за песни Верки Сердючки

USD 1.7000
Суд в Казани приостановил деятельность кафе «Бакинский дворик» после инцидента с танцами посетителей под песню Верки Сердючки. Решение было принято по итогам проверки, проведенной прокуратурой Татарстана, сообщают российские СМИ.

Как следует из материалов Ново-Савиновского суда, в заведении был зафиксирован факт воспроизведения музыкальной композиции, автор которой, по оценке суда, ранее совершал публичные действия, расцененные как направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

Арендатора здания — ООО «Бута» — и директора организации оштрафовали на 300 тыс. рублей (6 455 манатов) и 100 тыс. рублей (2 152 маната) соответственно по статье 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.

В материалах также отмечается, что в кафе были выявлены нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. В связи с этим организация и ее руководитель были привлечены к административной ответственности, а деятельность заведения приостановлена до устранения выявленных нарушений.

Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 293
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 1977
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 1618
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 7408
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
13:59 344
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан обновлено 14:08
14:08 820
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек»
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек» видео
13:29 1238
Асадов благодарит казахстанцев
Асадов благодарит казахстанцев
13:10 664
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL фото
13:00 805
Джафаров погиб на войне в Украине
Джафаров погиб на войне в Украине
12:54 1776
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
12:45 1103

