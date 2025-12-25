Украина получит крупную партию ракет Sidewinder

Писториус обратил внимание на то, что его страна существенно усилила противовоздушную оборону Украины, в частности, передав ей две системы Patriot, а также 9 систем противоракетной обороны IRIS-T.

«В следующем году мы предоставим большое количество ракет Sidewinder из наших запасов для усиления противовоздушной обороны Украины», - заявил Писториус.

Как отмечают украинские СМИ, речь идет о ракетах «воздух-воздух» — их можно использовать с вертолетов или истребителей против российских самолетов и беспилотников.

У Украины уже есть опыт их применения на поле боя, ведь раньше она получала Sidewinder от Штатов, и тогда украинские специалисты переоборудовали эти предназначенные для истребителей F-16 ракеты в ракеты «земля-воздух» для нужд украинской противовоздушной обороны.