Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Украина получит крупную партию ракет Sidewinder

12:36

Официальный Берлин планирует передать Украине ракеты Sidewinder. По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, они дадут возможность существенно усилить противовоздушную оборону страны, сообщают украинские СМИ.

Писториус обратил внимание на то, что его страна существенно усилила противовоздушную оборону Украины, в частности, передав ей две системы Patriot, а также 9 систем противоракетной обороны IRIS-T.

«В следующем году мы предоставим большое количество ракет Sidewinder из наших запасов для усиления противовоздушной обороны Украины», - заявил Писториус.

Как отмечают украинские СМИ, речь идет о ракетах «воздух-воздух» — их можно использовать с вертолетов или истребителей против российских самолетов и беспилотников.

У Украины уже есть опыт их применения на поле боя, ведь раньше она получала Sidewinder от Штатов, и тогда украинские специалисты переоборудовали эти предназначенные для истребителей F-16 ракеты в ракеты «земля-воздух» для нужд украинской противовоздушной обороны.

Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 295
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 1979
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 1619
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 7409
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
13:59 346
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан обновлено 14:08
14:08 821
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек»
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек» видео
13:29 1240
Асадов благодарит казахстанцев
Асадов благодарит казахстанцев
13:10 665
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL фото
13:00 805
Джафаров погиб на войне в Украине
Джафаров погиб на войне в Украине
12:54 1776
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
12:45 1103

