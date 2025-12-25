Украина получит крупную партию ракет Sidewinder

Официальный Берлин планирует передать Украине ракеты Sidewinder. По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, они дадут возможность существенно усилить противовоздушную оборону страны, сообщают украинские СМИ.
Писториус обратил внимание на то, что его страна существенно усилила противовоздушную оборону Украины, в частности, передав ей две системы Patriot, а также 9 систем противоракетной обороны IRIS-T.
«В следующем году мы предоставим большое количество ракет Sidewinder из наших запасов для усиления противовоздушной обороны Украины», - заявил Писториус.
Как отмечают украинские СМИ, речь идет о ракетах «воздух-воздух» — их можно использовать с вертолетов или истребителей против российских самолетов и беспилотников.
У Украины уже есть опыт их применения на поле боя, ведь раньше она получала Sidewinder от Штатов, и тогда украинские специалисты переоборудовали эти предназначенные для истребителей F-16 ракеты в ракеты «земля-воздух» для нужд украинской противовоздушной обороны.