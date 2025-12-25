Чету Трампов осудили за «депрессивную» открытку

Президента США Дональда Трампа и его жену Меланию раскритиковали за «депрессивную» рождественскую открытку. Они опубликовали фото в Instagram.

Дональд и Мелания Трамп позировали перед фотографом внутри украшенного Белого дома. Первая леди США предстала перед камерой в черном макси-платье, которое дополнила серьгами и браслетом. Бизнесвумен уложили распущенные волосы и сделали макияж. Политик был одет в белую рубашку с бабочкой, костюм и туфли.

Как сообщает Fox News, президент и первая леди США сделали фотографию 7 декабря в Кросс-Холле Белого дома. Они позировали на фоне рождественских елок и другого праздничного декора.

«С Рождеством Христовым от президента Дональда Дж. Трампа и первой леди Мелании Трамп», – говорится в публикации.

Однако некоторые интернет-пользователи посчитали, что супруги выглядят грустными и раскритиковали их за «депрессивные» лица.

«Как же это чертовски депрессивно», «Как будто готовятся попрощаться с кем-то», — писали интернет-пользователи.

Отметим, что тема нынешнего рождественского декора в Белом доме звучит так: «Дом там, где сердце». Окна Белого дома украшают 75 венков с красными бантами. Для декора использовали более 50 рождественских елок, 700 футов гирлянд, 25 000 футов лент и 10 000 декоративных бабочек.

Главная елка стоит в Голубой комнате. Восточную комнату украсили в цветах флага США, а в Зеленой комнате висят портреты двух президентов: Дональда Трампа и Джорджа Вашингтона, созданные из более 6000 частей пазла.