Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Чету Трампов осудили за «депрессивную» открытку

12:45 908

Президента США Дональда Трампа и его жену Меланию раскритиковали за «депрессивную» рождественскую открытку. Они опубликовали фото в Instagram.

Дональд и Мелания Трамп позировали перед фотографом внутри украшенного Белого дома. Первая леди США предстала перед камерой в черном макси-платье, которое дополнила серьгами и браслетом. Бизнесвумен уложили распущенные волосы и сделали макияж. Политик был одет в белую рубашку с бабочкой, костюм и туфли.

Как сообщает Fox News, президент и первая леди США сделали фотографию 7 декабря в Кросс-Холле Белого дома. Они позировали на фоне рождественских елок и другого праздничного декора.

«С Рождеством Христовым от президента Дональда Дж. Трампа и первой леди Мелании Трамп», – говорится в публикации.

Однако некоторые интернет-пользователи посчитали, что супруги выглядят грустными и раскритиковали их за «депрессивные» лица.

«Как же это чертовски депрессивно», «Как будто готовятся попрощаться с кем-то», — писали интернет-пользователи.

Отметим, что тема нынешнего рождественского декора в Белом доме звучит так: «Дом там, где сердце». Окна Белого дома украшают 75 венков с красными бантами. Для декора использовали более 50 рождественских елок, 700 футов гирлянд, 25 000 футов лент и 10 000 декоративных бабочек. 

Главная елка стоит в Голубой комнате. Восточную комнату украсили в цветах флага США, а в Зеленой комнате висят портреты двух президентов: Дональда Трампа и Джорджа Вашингтона, созданные из более 6000 частей пазла.

Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 296
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 1981
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 1621
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 7409
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
13:59 346
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан обновлено 14:08
14:08 823
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек»
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек» видео
13:29 1243
Асадов благодарит казахстанцев
Асадов благодарит казахстанцев
13:10 665
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL фото
13:00 806
Джафаров погиб на войне в Украине
Джафаров погиб на войне в Украине
12:54 1777
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
12:45 1103

