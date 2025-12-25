USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Российское наступление на востоке и юге Украины в 2025 году сосредоточилось на Донецкой, Харьковской и северо-восточной части Запорожской областей, украинские подразделения при этом сдерживают продвижение ВС РФ. Об этом говорится в статье ABC News.

В сентябре российская армия начала относительно быстрое продвижение по сельским районам к востоку от Запорожья, углубившись на расстояние до 10 км, поскольку подразделения территориальной обороны, удерживавшие эту территорию в течение нескольких лет, не выдержали внезапного и интенсивного наступления.

Среди украинских сил, развернутых для сдерживания продвижения РФ, находился 225-й отдельный штурмовой полк, ранее отражавший атаки российских ВС в Сумской области.

«Ситуация там остается сложной, и мы пытаемся ее стабилизировать. Ошибочно считать, что она стабилизировалась на 100%», – подчеркнул майор Олег Ширяев из 225-го полка в разговоре с ABC News.

По мнению издания, Москва стремится использовать постепенный захват новых территорий с целью повлиять на мирные переговоры по завершению войны. «Пространство для свободы принятия решений сужается по мере потери территорий», — приводит ABC News заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, высказанное им в ноябре.

В то же время Ширяев отметил, что его подразделение сосредоточено на выживании в окопах, траншеях и лесополосах вдоль линии соприкосновения. Он также отметил, что скептически относится к любым мирным переговорам, так как любое соглашение «просто даст России время для перегруппировки».

«А что будет дальше? Мы должны ожидать нового нападения. Никакие гарантии, которые может дать Россия, не могут считаться настоящими гарантиями», – пояснил боец.

Известно, что российское наступление в Запорожской области сейчас сосредоточено в районе Гуляйполя, где до войны проживало около 20 тысяч человек. Глава областной военной администрации сообщил, что в начале месяца в разрушенном населенном пункте осталось около 150 гражданских лиц.

Украинские официальные лица сообщили, что на полях вокруг города ВСУ удалось остановить продвижение РФ. По словам Ширяева, его подразделению требуется время для адаптации к новому полю боя и ослабления россиян.

«Сейчас все, что мы делаем, сосредоточено на стабилизации линии фронта и блокировании российской армии», – подчеркнул майор. Он добавил, что ВС РФ усилили использование беспилотной авиации, пытаясь контролировать зоны доступа к линии соприкосновения.

