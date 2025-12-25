USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Джафаров погиб на войне в Украине

12:54 1778

Житель Гянджи погиб в ходе боевых действий на территории Украины. Об этом сообщил военный блогер Тофик Шахмурадов в социальной сети.

По его информации, Ясин Джафаров, 1991 года рождения, погиб, участвуя в войне в Украине на стороне России. По словам родственников, связь с ним была потеряна с 22 сентября, после чего длительное время о его судьбе не было сведений. Тело Ясина Джафарова обнаружили 13 декабря, а 16 декабря его останки доставили в Гянджу, где состоялись похороны.

Сообщается, что погибший являлся гражданином России. Ясин Джафаров вырос в Гяндже, был родом из Кельбаджарского района.

