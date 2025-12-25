В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL

В годовщину трагедии, произошедшей 25 декабря 2024 года во время выполнения пассажирского рейса J2-8243 авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршруту Баку – Грозный, представители государственных структур и общественности приняли участие в памятном мероприятии, посвященном памяти ее жертв. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, исполнительный директор AZCON Holding Шахин Бабаев, президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев, а также представители государственных структур совместно с семьями погибших членов экипажа посетили II Аллею почетного захоронения в Баку. Участники церемонии возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. В Международном аэропорту Гейдар Алиев в этот день также была объявлена минута молчания.

«Ранее, 20 декабря, в рамках памятных мероприятий руководство AZAL совместно с близкими погибших членов экипажа данного рейса посетило место крушения самолета вблизи города Актау (Казахстан). Этот визит стал еще одним шагом в деле увековечивания памяти погибших», – говорится в заявлении пресс-службы.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании AZAL и выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку – Грозный, подвергся внешнему физическому и техническому воздействию в воздушном пространстве Российской Федерации. Потеряв управление, воздушное судно было направлено в сторону города Актау (Республика Казахстан), где совершило аварийную посадку. Из находившихся на борту 67 человек 38 погибли, 29 выжили.

За проявленные мужество, высокий профессионализм и верность служебному долгу погибшим членам экипажа — Кшнякину Игорю Ивановичу, Кальянинову Александру Георгиевичу и Алиевой Хокуме Джалил гызы — посмертно присвоено звание «Национальный герой Азербайджана». Выжившие члены экипажа — Асадов Зульфигар Сардар оглу и Рагимли Айдан Вагиф гызы — награждены орденом «Рашадат» I степени.