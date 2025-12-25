Асадов благодарит казахстанцев

«Братскому народу Азербайджана передаю самые лучшие пожелания! Пусть такие трагические события больше не повторяются», - написал Бектенов.

В ответном послании главы Кабмина Азербайджана выражается благодарность за помощь, оказанной казахстанцами после трагедии: «Сегодня мы в Азербайджане скорбим по поводу крушения самолета нашей авиакомпании АZAL и вспоминаем погибших.

Братский Казахстан в эти трагические дни оказал всю необходимую помощь пострадавшим. Мы всегда будем это помнить. Позвольте искренне поблагодарить вас, господин премьер-министр, и всех казахстанцев за эту помощь».

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (рейс J2-8243) потерпел крушение в районе города Актау в республике Казахстан при попытке аварийной посадки. Самолет выполнял рейс из Баку (Азербайджан) в Грозный (Россия) и направлялся на запасной аэродром в Казахстане после отказа основных систем управления. В результате катастрофы погибло 38 человек, 29 получили ранения. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

На месте происшествия были задействованы силы МЧС Казахстана: около 482 спасателей, 97 единиц техники, 10 кинологических команд и два самолета участвовали в поисково-спасательных работах. Пожар был потушен в течение примерно 30 минут после падения самолета.

Пострадавшие были доставлены в больницы Актау, многие получили серьезные травмы. Медицинские работники провели экстренные осмотры, госпитализацию и лечение. В больницы также были направлены дополнительные медикаменты и подготовлены места для приема большого количества пострадавших.

Власти Мангистауской области Казахстана оказывали поддержку родственникам погибших и пострадавших, прибывшим за телами и для сопровождения больных. Работали врачи, сотрудники чрезвычайных служб и волонтеры.

Жители Актау откликнулись на призыв центров крови и массово пришли сдавать донорскую кровь для пострадавших.

Казахстанские спасатели и участники ликвидации последствий катастрофы были отмечены наградами как в Казахстане, так и в Азербайджане за участие в спасательных операциях. Президент Казахстана наградил группу казахстанцев за участие в ликвидации последствий авиакатастрофы. Азербайджан наградил казахстанских спасателей.