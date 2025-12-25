Асадов благодарит казахстанцев

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов направил письмо своему азербайджанскому коллеге Али Асадову по случаю годовщины крушения самолета AZAL.
«Братскому народу Азербайджана передаю самые лучшие пожелания! Пусть такие трагические события больше не повторяются», - написал Бектенов.
В ответном послании главы Кабмина Азербайджана выражается благодарность за помощь, оказанной казахстанцами после трагедии: «Сегодня мы в Азербайджане скорбим по поводу крушения самолета нашей авиакомпании АZAL и вспоминаем погибших.
Братский Казахстан в эти трагические дни оказал всю необходимую помощь пострадавшим. Мы всегда будем это помнить. Позвольте искренне поблагодарить вас, господин премьер-министр, и всех казахстанцев за эту помощь».
25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (рейс J2-8243) потерпел крушение в районе города Актау в республике Казахстан при попытке аварийной посадки. Самолет выполнял рейс из Баку (Азербайджан) в Грозный (Россия) и направлялся на запасной аэродром в Казахстане после отказа основных систем управления. В результате катастрофы погибло 38 человек, 29 получили ранения. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.
На месте происшествия были задействованы силы МЧС Казахстана: около 482 спасателей, 97 единиц техники, 10 кинологических команд и два самолета участвовали в поисково-спасательных работах. Пожар был потушен в течение примерно 30 минут после падения самолета.
Пострадавшие были доставлены в больницы Актау, многие получили серьезные травмы. Медицинские работники провели экстренные осмотры, госпитализацию и лечение. В больницы также были направлены дополнительные медикаменты и подготовлены места для приема большого количества пострадавших.
Власти Мангистауской области Казахстана оказывали поддержку родственникам погибших и пострадавших, прибывшим за телами и для сопровождения больных. Работали врачи, сотрудники чрезвычайных служб и волонтеры.
Жители Актау откликнулись на призыв центров крови и массово пришли сдавать донорскую кровь для пострадавших.
Казахстанские спасатели и участники ликвидации последствий катастрофы были отмечены наградами как в Казахстане, так и в Азербайджане за участие в спасательных операциях. Президент Казахстана наградил группу казахстанцев за участие в ликвидации последствий авиакатастрофы. Азербайджан наградил казахстанских спасателей.