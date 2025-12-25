USD 1.7000
EUR 2.0019
RUB 2.1512
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Дожди и снегопады

13:29 895

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, выпадет снег. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. На отдельных территориях возможны дожди. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем - 6-8° тепла. Атмосферное давление упадет с 769 мм рт. ст. до 760 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В некоторых регионах Азербайджана временами ожидаются дожди, а в горных и предгорных районах – снегопад, который местами усилится. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Подует умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем – 5-9° тепла, в горах ночью – 3-8° мороза, днем – от 0° мороза до 5° тепла. В некоторых горных районах ночью на дорогах возможен гололед.

Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 306
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 1989
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 1631
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 7409
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
13:59 351
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан обновлено 14:08
14:08 835
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек»
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек» видео
13:29 1253
Асадов благодарит казахстанцев
Асадов благодарит казахстанцев
13:10 670
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL фото
13:00 810
Джафаров погиб на войне в Украине
Джафаров погиб на войне в Украине
12:54 1784
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
12:45 1107

ЭТО ВАЖНО

Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 306
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 1989
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 1631
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 7409
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
13:59 351
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан обновлено 14:08
14:08 835
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек»
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек» видео
13:29 1253
Асадов благодарит казахстанцев
Асадов благодарит казахстанцев
13:10 670
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL фото
13:00 810
Джафаров погиб на войне в Украине
Джафаров погиб на войне в Украине
12:54 1784
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
12:45 1107
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться