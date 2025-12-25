Волна антисемитизма в Австралии

Автомобиль с надписью «Счастливой Хануки» в пригороде Мельбурна рано утром 25 декабря был подожжен с использованием зажигательных бомб, сообщает ABC News.

Пустой автомобиль с прикрепленной на крыше табличкой «Счастливой Хануки» был припаркован на пешеходной зоне возле подъезда одного из домов.

По данным телеканала, на сообщение о поджоге полиция около 2:50 по местному времени направила на место ЧП экстренные службы, а жильцов дома эвакуировали. Ведется расследование произошедшего. «Детективы установили личность человека, который может помочь в расследовании, и активно разыскивают его, выясняя местонахождение», – заявили там.

14 декабря в Сиднее террористы – 50-летний Саджид Акрам, убитый позже в перестрелке с полицией, и его 24-летний сын Навид, прошедшие подготовку на Филиппинах, открыли стрельбу на Бонди-Бич, где люди отмечали Хануку, убив 15 человек. Позже число погибших возросло до 16, ранения получили 42 человека, включая четверых детей и двоих полицейских.

Оставшемуся в живых 24-летнему Навиду предъявлены обвинения в совершении теракта, 15 убийствах и множестве эпизодов нанесения телесных повреждений.