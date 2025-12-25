USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Ильхам Алиев утвердил госпрограмму

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Государственной программы по развитию официальной статистики на 2026–2030 годы.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Государственный комитет по статистике будет координировать реализацию мероприятий, предусмотренных в программе, и раз в год информировать президента Азербайджана о ходе ее реализации.

Министерству финансов поручено ежегодно в госбюджете предусматривать средства для финансирования мероприятий, указанных в программе. Мониторинг и оценка выполнения мероприятий, предусмотренных госпрограммой, возложены на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

