Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан

Премьер Армении Никол Пашинян объяснил, почему неоднократно выражал благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как заявил Пашинян журналистам после заседания правительства, он считает свою реакцию вполне логичным и адекватным ответом.

«Я заметил, что у нас есть стремление чрезмерно усложнять восприятие происходящего. Например, почему этот микрофон синий, а тот — красный, почему не желтый, а черный, и уже на основе этого делаются геополитические выводы», — заявил Пашинян.

По словам премьера, «когда происходит событие, напрямую связанное с Арменией, страна обязана обозначить свое отношение к нему». И если это отношение положительное, его необходимо открыто высказать.

Премьер напомнил о ряде конкретных шагов, которые были предприняты в последнее время: снятие ограничений на ввоз пшеницы сначала для Казахстана, затем для России, а также отсутствие ограничений на железнодорожные перевозки из Армении.

«Кроме того, Азербайджан выразил готовность продавать нефтепродукты. Вагон с нефтепродуктами прибыл, и товар появился на рынке», — отметил он.

Пашинян подчеркнул, что считает правильным публично выражать свое отношение к таким событиям, и делает это намеренно на разных площадках, чтобы позиция Армении была четко зафиксирована.

«Это важно и для Евразийского экономического союза, поскольку мы фактически получили железнодорожную связь с ЕАЭС», — заключил премьер.

Он также выразил надежду, что в будущем Армения тоже сможет экспортировать товары в Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время между Арменией и Азербайджаном будет двусторонняя торговля.

«В настоящее время существует импорт из Азербайджана в Армению, надеюсь, что будет и экспорт из Армении в Азербайджан», - сказал Пашинян на брифинге.

В октябре 2025 года Азербайджан официально отменил все ограничения на транзит грузов в Армению, которые действовали с начала конфликта, о чем заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Первым таким грузом стала партия казахстанского зерна, отправленная на армянский рынок.

18 декабря 2025 года Азербайджан отправил первую коммерческую партию бензина (около 1 220 тонн AI-95) в Армению по железной дороге через Грузию, согласованную на переговорах заместителей премьер-министров двух стран.

