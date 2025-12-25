USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

В Баку «вагнеровца» приговорили к четырем годам

Отдел информации
13:55

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Рамиля Алиева - 34-летнего жителя Мингячевира, «вагнеровца», обвиняемого в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований в войне против Украины.

Как сообщает haqqin.az, Рамиль Алиев, проживавший в России с 2012 года, был приговорен к 18 годам лишения свободы за разбой совместно с членами преступной группировки. Находясь в исправительном учреждении российского города Пенза, он был помилован в обмен на участие в войне против Украины и в августе 2022 года добровольно вступил в частную военную группировку «Вагнер». В сентябре того же года он пересек территорию России и отправился в Донецкую область Украины. По контракту Рамиль Алиев участвовал в боевых действиях в Бахмуте и других районах Украины.

Рамиль Алиев признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он указал, что, находясь в заключении в России, к нему пришел генерал и сказал, что, если он в течение шести месяцев будет воевать против Украины, его помилуют и выпустят на свободу.

«И я согласился. Я воевал 181 день. В конце концов, мне выплатили деньги и наградили медалью. После этого я вышел на свободу. Вернулся в Азербайджан. Я воевал против Украины ради свободы», — заявил обвиняемый в своих показаниях.

Следует отметить, что Р.Алиев был ранен во время российско-украинских боев. Он награжден благодарственной медалью главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Ему также была вручена медаль «За храбрость в бою».

Решением суда Рамиль Алиев приговорен к четырем годам лишения свободы.

