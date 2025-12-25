Ильхам Алиев наградил спортсменов

Награждены азербайджанские спортсмены и специалисты в области спорта.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
С полным текстом можно ознакомиться по ссылке.
