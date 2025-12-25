Буданов на фронте

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов неожиданно посетил передовые позиции на Запорожском фронте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Отмечается, что генерал-лейтенант прибыл на передовые позиции на Запорожском фронте к бойцам «Спецподразделения Тимура». Буданов пообщался с офицерами и солдатами ГУР. Буданов проверил условия работы бойцов, отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость.

В разведке отметили, что прибытие Буданова стало «полной неожиданностью» для спецназовцев ГУР.

Ранее россияне сообщали, что контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области. В Генштабе ВСУ опровергли эти заявления, указав, что распространяемые россиянами сообщения не соответствуют действительности. По данным аналитиков американского Института изучения войны, россияне определили направление Гуляйполя как одно из приоритетных для себя, сосредоточив там силы как минимум трех армий и одной дивизии.