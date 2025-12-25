USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Подписан договор о научно-образовательном сотрудничестве между АМУ и GİBTÜ

14:19 73

Подписан договор о сотрудничестве между Азербайджанским медицинским университетом (АМУ) и Газиантепским исламским университетом науки и технологий (GİBTÜ).

На церемонии подписания ректор АМУ профессор Герай Герайбейли подробно проинформировал гостей о деятельности университета. Он отметил, что АМУ является ведущим высшим медицинским учебным заведением с богатой историей и академическими традициями, насчитывающими 95 лет. Ректор подчеркнул, что в настоящее время университет сотрудничает с более чем 30 университетами Турции.

Ректор отметил, что подписанное соглашение послужит дальнейшему укреплению научных и учебных связей между двумя высшими учебными заведениями. Этот документ имеет важное значение с точки зрения обмена опытом, реализации совместных проектов и расширения академического сотрудничества. Профессор Герай Герайбейли сказал, что соглашение откроет новые возможности для обоих университетов в будущем, а также заложит основу для долгосрочного и эффективного партнерства.

Ректор Газиантепского исламского университета науки и технологий, профессор Шехмус Демир рассказал, что возглавляемое им высшее учебное заведение является одним из современных и перспективных государственных университетов Турции. Он отметил, что главной целью университета является синтез современных технологий с исламским культурным наследием. По словам ректора, в GİBTÜ функционируют 5 основных факультетов и несколько  подразделений дополнительного образования, а учебные программы охватывают современные технологии, исламские науки и социально ориентированные сферы. Кампус университета расположен в современной части города Газиантепа.

На встрече также выступили проректор по международным отношениям АМУ, доцент Орхан Исаев и помощник ректора GİBTÜ по инженерной сфере, профессор Метин Бедир. Они поделились своими мыслями о реформах, проводимых в последние годы в обоих высших учебных заведениях, возможностях международного сотрудничества и перспективах дальнейшей совместной деятельности.

Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 323
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 2004
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 1666
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 7413
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
Ильхам Алиев утвердил документ между Азербайджаном и Турцией
13:59 362
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан
Пашинян рассказал, почему благодарит Азербайджан обновлено 14:08
14:08 858
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек»
Украинцы уничтожили российский «Солнцепек» видео
13:29 1269
Асадов благодарит казахстанцев
Асадов благодарит казахстанцев
13:10 678
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL
В Баку почтили память погибших при крушении самолета AZAL фото
13:00 818
Джафаров погиб на войне в Украине
Джафаров погиб на войне в Украине
12:54 1789
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
Бои на юге Украины: продвижение России встречает упорное сопротивление
12:45 1114

