Подписан договор о научно-образовательном сотрудничестве между АМУ и GİBTÜ

На церемонии подписания ректор АМУ профессор Герай Герайбейли подробно проинформировал гостей о деятельности университета. Он отметил, что АМУ является ведущим высшим медицинским учебным заведением с богатой историей и академическими традициями, насчитывающими 95 лет. Ректор подчеркнул, что в настоящее время университет сотрудничает с более чем 30 университетами Турции.

Ректор отметил, что подписанное соглашение послужит дальнейшему укреплению научных и учебных связей между двумя высшими учебными заведениями. Этот документ имеет важное значение с точки зрения обмена опытом, реализации совместных проектов и расширения академического сотрудничества. Профессор Герай Герайбейли сказал, что соглашение откроет новые возможности для обоих университетов в будущем, а также заложит основу для долгосрочного и эффективного партнерства.

Ректор Газиантепского исламского университета науки и технологий, профессор Шехмус Демир рассказал, что возглавляемое им высшее учебное заведение является одним из современных и перспективных государственных университетов Турции. Он отметил, что главной целью университета является синтез современных технологий с исламским культурным наследием. По словам ректора, в GİBTÜ функционируют 5 основных факультетов и несколько подразделений дополнительного образования, а учебные программы охватывают современные технологии, исламские науки и социально ориентированные сферы. Кампус университета расположен в современной части города Газиантепа.

На встрече также выступили проректор по международным отношениям АМУ, доцент Орхан Исаев и помощник ректора GİBTÜ по инженерной сфере, профессор Метин Бедир. Они поделились своими мыслями о реформах, проводимых в последние годы в обоих высших учебных заведениях, возможностях международного сотрудничества и перспективах дальнейшей совместной деятельности.