Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Армянская церковь останется без ТВ и земель

14:35 745

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о расформировании ЗАО «Духовно-культурная общественная телекомпания» и его ликвидации. ЗАО транслировала в Армении церковный телеканал «Шогакат» с 2011 года, сообщают армянские СМИ.

В обосновании решения отмечается, что основанием для расформирования является закон «О внесении изменений в закон «Об аудиовизуальных средствах массовой информации», принятый парламентом Армении в октябре.

Трансляция церковного телеканала прекратится с 1 января 2026 года.

Кроме того, правительство Армении одобрило поправку в Земельный кодекс страны, согласно которому армянская апостольская церковь лишается права безвозмездного получения в собственность земельных участков.

Как ранее сообщали армянские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о необходимости отречения от престола католикоса всех армян Гарегина II, считая его угрозой госбезопасности страны. Недавно Пашинян заявил, что католикос всех армян лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети.

Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ фото; обновлено 16:20
16:20 2134
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 775
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 789
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
15:21 1361
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL фото
14:59 1052
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Ильхам Алиев наградил спортсменов
14:05 1286
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
14:42 1621
Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 2186
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 3462
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 4661
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 8055

