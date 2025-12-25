Армянская церковь останется без ТВ и земель

Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о расформировании ЗАО «Духовно-культурная общественная телекомпания» и его ликвидации. ЗАО транслировала в Армении церковный телеканал «Шогакат» с 2011 года, сообщают армянские СМИ.

В обосновании решения отмечается, что основанием для расформирования является закон «О внесении изменений в закон «Об аудиовизуальных средствах массовой информации», принятый парламентом Армении в октябре.

Трансляция церковного телеканала прекратится с 1 января 2026 года.

Кроме того, правительство Армении одобрило поправку в Земельный кодекс страны, согласно которому армянская апостольская церковь лишается права безвозмездного получения в собственность земельных участков.

Как ранее сообщали армянские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о необходимости отречения от престола католикоса всех армян Гарегина II, считая его угрозой госбезопасности страны. Недавно Пашинян заявил, что католикос всех армян лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети.