Куприянов шпионил на Иран
Полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) Израиля задержали Вадима Куприянова, гражданина Израиля, по подозрению в совершении преступлений в сфере безопасности по заданию иранской разведки.

Как сообщают израильские СМИ со ссылкой на данные следствия, в рамках контактов с «иранскими кураторами» Куприянов выполнял фото- и видеосъемку, в том числе вблизи дома бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, а также по просьбе кураторов должен был приобрести автомобильную камеру.

Утверждается, что в последние два месяца Куприянов помимо слежки за экс-премьером передавал фотографии различных стратегических и гражданских объектов как в своем родном городе Ришон ле-Ционе, так и в других точках Израиля. За каждую отправку материалов он получал денежные переводы. Куприянову предъявлены серьезные обвинения в преступлениях против безопасности Израиля и контакте с иностранным агентом в военное время.

Израильские СМИ отмечают, что арест Куприянова произошел на фоне кибератаки против Нафтали Беннета. На прошлой неделе хакерам удалось взломать личный аккаунт экс-премьера Израиля в Теlegram. В результате этой атаки в открытый доступ попал архив из 141 страницы, содержащий тысячи телефонных номеров из контактов политика и его переписку.

19 декабря израильские СМИ сообщали, что ШАБАК и полиция арестовали россиянина, подозреваемого в выполнении операций в интересах иранских спецслужб. По данным следствия, подозреваемый Виталий Звягинцев снимал инфраструктуру и суда в израильских портах по указаниям иранского куратора.

