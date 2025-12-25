Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции

Всплывают новые детали крушения самолета, на борту которого находился начальник Генерального штаба армии Ливии Мухаммед Али Ахмед аль-Хаддад. Трагедия произошла в ночь на 24 декабря в районе Хаймана, недалеко от Анкары.

Источники в турецкой столице сообщили, что вскоре после взлета из аэропорта Эсенбога экипаж самолета, перевозившего ливийского генерала и его делегацию, подал сигнал тревоги из-за неисправности в электросистеме и запросил разрешение на посадку в аэропорту вылета. Турецкая сторона провела все необходимые приготовления для экстренной посадки, однако вскоре самолет исчез с радаров.

По словам главы Минтранспорта Турции Абдулкадира Уралоглу, частный самолет, вылетевший из Анкары в 20:17, сообщил о проблемах с электричеством в 20:31 и запросил возвращение. В 20:32 турецкая сторона предоставила пилоту данные о дистанции для возвращения в аэропорт Эсенбога, который был немедленно закрыт для всех остальных рейсов. Тем не менее в 20:38 самолет исчез с радаров, а в 22:00 были обнаружены его обломки.

По предварительной версии турецких экспертов, причиной катастрофы стал технический сбой. Министр Уралоглу отметил, что для окончательного выяснения причин крушения частного самолета Dassault Falcon 50 анализ речевого самописца и черных ящиков будет проведен в нейтральной стране.

Несмотря на официальные заявления, авиакатастрофа вызвала серьезные спекуляции в турецком обществе, особенно на фоне недавних инцидентов, включая крушение турецкого военно-транспортного самолета в Грузии в прошлом месяце, в результате которого погибли 20 военнослужащих. Личность погибшего генерала аль-Хаддада, его тесные связи с Анкарой и ключевая роль в развитии турецко-ливийских отношений лишь усиливают сомнения.

Трагедия произошла всего через день после того, как парламент Турции принял решение продлить мандат на пребывание турецких войск в Ливии еще на два года. Турция, являясь членом НАТО, с 2019 года оказывает военную и политическую поддержку международно признанному правительству в Триполи.

С 2020 года Анкара направляет в Ливию военный персонал для обучения правительственных сил и защиты столицы. Кроме того, стороны подписали соглашение о демаркации морских границ (оспариваемое Египтом, Израилем и Грецией), а в 2022 году заключили соглашение о сотрудничестве в сфере углеводородов для разведки и бурения энергетических ресурсов в регионе.

Первым сомнения в случайности катастрофы на фоне углубления отношений Анкары и Триполи выразил лидер турецких националистов и ключевой партнер правящей коалиции Девлет Бахчели. В своем заявлении в среду он отметил, что время происшествия наводит на серьезные размышления. Хотя прямых доказательств саботажа пока нет, в турецком сегменте соцсетей активно обсуждаются версии атак с применением средств радиоэлектронной борьбы со стороны внешних акторов, в частности, России и Израиля.

Подобные опасения подкрепляются сообщениями о том, что в декабре в Черном море как минимум три турецких торговых судна были атакованы российскими дронами-камикадзе. Кроме того, в этом же месяце под Анкарой, вблизи расположения стратегических оборонных предприятий, были сбиты беспилотники российского производства.

Масла в огонь подлило и недовольство турецкой общественности итогами трехстороннего саммита Израиля, Кипра и Греции в Иерусалиме, который греческие СМИ представили как «новый фронт против Турции». Депутат турецкого парламента Бурак Далгын в соцсети X подчеркнул, что саммит и решение парламента о продлении военного присутствия в Ливии совпали по времени, а на следующий день произошла авиакатастрофа, что, по его мнению, вряд ли является случайностью.

Еще одним фактором, подогревающим слухи, стало гражданство единственной стюардессы самолета, принадлежащего мальтийской компании. Ею оказалась гражданка Греции Мария Паппа. По данным греческих СМИ, ранее она работала в Olympic Air, а последние два месяца числилась в штате мальтийской компании. Исследователь и журналист Корай Камачи сообщил, что перед тем, как доставить ливийскую делегацию в Анкару, этот самолет перевез группу бизнесменов и дипломатов из Афин в Триполи, и только затем забрал генерала аль-Хаддада.

Несмотря на обилие теорий, никаких официальных доказательств умышленного уничтожения самолета пока не представлено. Ведущие турецкие авиационные эксперты склоняются к версии технической неисправности. Специалист Угур Джебеджи отметил, что, хотя вероятность диверсии нельзя исключать полностью, имеющиеся улики указывают на технический фактор. «Обычно при взрыве в результате саботажа у пилотов не остается времени, чтобы сообщить об этом диспетчерской вышке», — подчеркнул Джебеджи.

Источники haqqin.az в Анкаре заявляют, что без анализа двух черных ящиков понять и прокомментировать причины катастрофы невозможно. Сообщается, что расшифровка будет проводиться при взаимодействии Турции и Ливии с французской компанией-производителем Dassault Falcon.