Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Euronews: Баку меняет городскую мобильность. Главное – люди, а не автомобили

видео
14:49 1371

Популярный телеканал с многомиллионной аудиторией – Euronews – показал в рубрике Green репортаж из цикла Spotlight («В центре внимания»), посвященный стремительным изменениям в системе городской мобильности в азербайджанской столице.    

Обозначившаяся после открытия азербайджанского представительства Euronews позитивная тенденция в информировании широкой мировой общественности о значимых событиях в общественно-политической жизни Азербайджана нашла свое продолжение в очередной актуальной тематике. Видеорепортаж под названием «Как Баку меняет городскую мобильность, ориентируясь на людей, а не на автомобили», рассказывает об осуществленной за последние годы Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, в частности, Агентством наземного транспорта Азербайджана и другими профильными структурами, широкомасштабной работе, полностью преобразившей облик азербайджанской столицы в транспортном измерении.

Красной нитью на протяжении всего репортажа проходит мысль о том, что революционная трансформация транспортной системы Баку отражает готовность столицы к устойчивому городскому образу жизни - от улиц, ориентированных на человека, до интегрированной мобильности и электробусов.

Авторы подчеркивают, что Баку переосмысливает мобильность как решение для построения более комфортного и устойчивого города: по всей столице улицы и общественные пространства перепроектируются с приоритетом для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, чему способствуют специальные полосы для автобусов, велодорожки и центры микромобильности.

Жители говорят, что изменения помогают сократить время в пути, снижают затраты и улучшают самочувствие, поскольку все больше людей выбирают велосипеды и скутеры для ежедневных поездок. Инвестиции в микромобильность, электробусы и сопутствующую инфраструктуру меняют облик общественного транспорта, подчеркивая переход к более чистому, доступному и ориентированному на человека городскому движению.

Репортаж также информирует о планах AYNA сформировать к 2030 году полностью «зеленый» автобусный парк в Баку за счет его обновления путем ежегодной закупки новых транспортных средств, оснащенных электрическими и CNG-двигателями. Это особенно актуально в свете подготовки к предстоящему в мае 2026 года в Баку Всемирному форуму по градостроительству (WUF13).

Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ фото; обновлено 16:20
16:20 2140
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 779
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 792
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
15:21 1363
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL фото
14:59 1053
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Ильхам Алиев наградил спортсменов
14:05 1289
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
14:42 1622
Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 2190
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 3463
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 4664
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 8055

ЭТО ВАЖНО

