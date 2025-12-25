Euronews: Баку меняет городскую мобильность. Главное – люди, а не автомобили

Популярный телеканал с многомиллионной аудиторией – Euronews – показал в рубрике Green репортаж из цикла Spotlight («В центре внимания»), посвященный стремительным изменениям в системе городской мобильности в азербайджанской столице.

Обозначившаяся после открытия азербайджанского представительства Euronews позитивная тенденция в информировании широкой мировой общественности о значимых событиях в общественно-политической жизни Азербайджана нашла свое продолжение в очередной актуальной тематике. Видеорепортаж под названием «Как Баку меняет городскую мобильность, ориентируясь на людей, а не на автомобили», рассказывает об осуществленной за последние годы Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, в частности, Агентством наземного транспорта Азербайджана и другими профильными структурами, широкомасштабной работе, полностью преобразившей облик азербайджанской столицы в транспортном измерении.

Красной нитью на протяжении всего репортажа проходит мысль о том, что революционная трансформация транспортной системы Баку отражает готовность столицы к устойчивому городскому образу жизни - от улиц, ориентированных на человека, до интегрированной мобильности и электробусов.

Авторы подчеркивают, что Баку переосмысливает мобильность как решение для построения более комфортного и устойчивого города: по всей столице улицы и общественные пространства перепроектируются с приоритетом для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта, чему способствуют специальные полосы для автобусов, велодорожки и центры микромобильности.

Жители говорят, что изменения помогают сократить время в пути, снижают затраты и улучшают самочувствие, поскольку все больше людей выбирают велосипеды и скутеры для ежедневных поездок. Инвестиции в микромобильность, электробусы и сопутствующую инфраструктуру меняют облик общественного транспорта, подчеркивая переход к более чистому, доступному и ориентированному на человека городскому движению.

Репортаж также информирует о планах AYNA сформировать к 2030 году полностью «зеленый» автобусный парк в Баку за счет его обновления путем ежегодной закупки новых транспортных средств, оснащенных электрическими и CNG-двигателями. Это особенно актуально в свете подготовки к предстоящему в мае 2026 года в Баку Всемирному форуму по градостроительству (WUF13).