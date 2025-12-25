USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Китайцы готовы ринуться в бой

14:55 1204

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова к бою в любой момент. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что китайская армия гарантированно одержит победу при попытке организовать «независимость Тайваня».

«НОАК гарантированно одержит победу, решительно подавив любые попытки сепаратизма, направленные на независимость Тайваня, и внешнего вмешательства», — сказал представитель военного ведомства.

Чжан Сяоган отметил, что Китай стремится приложить все возможные усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако оставляет за собой право принять необходимые меры.

По словам представителя Минобороны, если сепаратистские силы, которые выступают за «независимость Тайваня», спровоцируют материковый Китай, пересекут красную линию, то у военнослужащих Китая не останется иного выбора, кроме как «принять решительные меры».

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты продадут Тайваню оружие на $11 млрд.

Ранее в США назвали естественным соперничество с Китаем.

Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ фото; обновлено 16:20
16:20 2143
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 781
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 793
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
15:21 1365
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL фото
14:59 1053
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Ильхам Алиев наградил спортсменов
14:05 1289
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
14:42 1624
Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 2190
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 3464
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 4666
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 8057

