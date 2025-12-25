USD 1.7000
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL

фото
14:59 1054

Премьер-министр Азербайджана, председатель Государственной Комиссии, созданной для расследования причин авиакатастрофы пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний» вблизи города Актау в Казахстане, выполнявшего рейс Баку-Грозный, в первую годовщину трагедии посетил II Аллею почетного захоронения и почтил память погибших Национальных Героев Хокумы Алиевой, Игоря Кшнякина и Александра Калянинова.

Об этом сообщили в Кабинете Министров.

А.Асадов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Самир Рзаев возложили цветы на могилы погибших членов экипажа.

