Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL

Премьер-министр Азербайджана, председатель Государственной Комиссии, созданной для расследования причин авиакатастрофы пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний» вблизи города Актау в Казахстане, выполнявшего рейс Баку-Грозный, в первую годовщину трагедии посетил II Аллею почетного захоронения и почтил память погибших Национальных Героев Хокумы Алиевой, Игоря Кшнякина и Александра Калянинова.
Об этом сообщили в Кабинете Министров.
А.Асадов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и президент ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» Самир Рзаев возложили цветы на могилы погибших членов экипажа.