Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ

фото; обновлено 16:20
16:20 2149

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что 25 декабря подразделения Воздушных сил нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ, сообщают украинские СМИ. 

По данным военных, зафиксированы многочисленные взрывы. «Цель поражена, масштабы ущерба уточняются», - говорится в сообщении Генштаба.

* * * 15:19

В четверг, 25 декабря, в Ростовской области РФ зафиксирована масштабная атака на Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО «НЗНП»). После серии взрывов, прогремевших в городе, над территорией предприятия поднялся густой дым и начался пожар. Об инциденте сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на сообщения местных жителей и данные мониторинговых каналов.

По свидетельствам очевидцев, атаке предшествовало объявление ракетной опасности. Местные ресурсы сообщают о многочисленных попаданиях непосредственно по технологическим мощностям завода. В частности, речь идет о запуске как минимум девяти воздушных целей, часть из которых достигла объекта.

В телеграм-канале Exilenova+ после OSINT-анализа подтвердили, что удар пришелся по НПЗ.

Телеграм-канал ASTRA геолоцировал одно из фото очевидцев и подтвердил, что большое облако дыма поднимется над предприятием.

Согласно анализу тг-канала, снимок сделан рядом с отделением «Сбербанка» на пересечении улиц Киевская и Рабоче-Крестьянская.

Власти Ростовской области прокомментировали сообщения в Telegram-каналах о том, что город Новошахтинск подвергся атаке ВСУ. Губернатор Юрий Слюсарь подтвердил факт ЧП, сообщает «Коммерсант».

«В результате воздушной атаки произошли взрывы на территории города Новошахтинска, — написал он в Telegram. — Организовано тушение возгорания».

По словам губернатора, данные о погибших либо пострадавших не поступали, информация уточняется. Другие подробности он не привел.

Акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП») — крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Ростовской области РФ. Завод специализируется на переработке нефти и выпуске нефтепродуктов, включая мазут, печное, судовое и дизельное топливо, прямогонный бензин и др. Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России.

Последняя крупная атака на завод была совершена в ночь на 21 августа.

