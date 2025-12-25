Кремль «анализирует» план по Украине

Москва анализирует наработки, переданные спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым после переговоров с американской стороной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Пескова спросили, знаком ли Кремль с наработками по мирному плану из 20 пунктов, содержание которого озвучил накануне президент Украины Владимир Зеленский, а также — когда ждать реакции Москвы на эти инициативы.

«Занимаемся анализом этого материала. И потом уже в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — добавил Песков.

20 и 21 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречи с Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал переговоры «конструктивными». При этом источник Bloomberg писал, что Россия потребует внести существенные изменения в текущую версию мирного плана из 20 пунктов. МИД РФ назвал эту публикацию «фейком».