Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Кремль «анализирует» план по Украине

Москва анализирует наработки, переданные спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым после переговоров с американской стороной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Пескова спросили, знаком ли Кремль с наработками по мирному плану из 20 пунктов, содержание которого озвучил накануне президент Украины Владимир Зеленский, а также — когда ждать реакции Москвы на эти инициативы.

«Занимаемся анализом этого материала. И потом уже в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — добавил Песков.

20 и 21 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречи с Кириллом Дмитриевым. Глава РФПИ назвал переговоры «конструктивными». При этом источник Bloomberg писал, что Россия потребует внести существенные изменения в текущую версию мирного плана из 20 пунктов. МИД РФ назвал эту публикацию «фейком».

Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ фото; обновлено 16:20
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL фото
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
