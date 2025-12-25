USD 1.7000
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России

15:21 1372

Армения выразила готовность забрать из концессионного управления российской стороны участки железных дорог в направлении Ерасха, Иджевана и Ахурика. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, комментируя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей 5 декабря.

По словам главы правительства, армянская сторона считает приоритетным проведение восстановительных работ на участках в Тавушской области до станции Иджеван, от границы с Азербайджаном до Ерасха, а также от границы с Турцией до станции Ахурик. Пашинян подчеркнул, что Ереван рассчитывает на оперативное выполнение этих работ «российскими партнерами».

«Если с этим возникнут какие-то препятствия, какие-то иные вопросы — вы знаете, что эти участки находятся в российском концессионном управлении. Я также выразил готовность правительства Армении взять обратно из концессионного управления эти участки и восстановить их за государственные средства, если вдруг выяснится, что у Российской Федерации есть какие-то проблемы с надлежащим восстановлением этих участков», — пояснил премьер-министр.

Пашинян также сообщил, что параллельно с вопросами транспортной инфраструктуры Армения планирует укреплять дипломатические связи с Ираном. Глава армянского правительства сообщил о намерении подписать с Тегераном документ о стратегическом партнерстве.

