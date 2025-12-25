USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Умерла Вера Алентова

15:35 1362

Актриса Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, пишет ТАСС со ссылкой на Театр имени Пушкина.

«Да, это правда», - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос, не уточнив причину смерти.

Издание Msk1 передает, что актриса днем 25 декабря была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, во время церемонии ей стало плохо и ее передали врачам скорой помощи.

Вера Алентова снималась во множестве советских и российских фильмов. Один из известных — оскароносный «Москва слезам не верит», где она сыграла главную героиню Катерину Тихомирову.

Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
16:20 2161
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
16:10 786
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 800
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
15:21 1373
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
14:59 1056
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Ильхам Алиев наградил спортсменов
14:05 1289
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
14:42 1627
Буданов на фронте
Буданов на фронте
14:14 2193
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
14:13 3466
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
14:25 4673
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
02:18 8057

