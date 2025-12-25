Умерла Вера Алентова

Актриса Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, пишет ТАСС со ссылкой на Театр имени Пушкина.

«Да, это правда», - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос, не уточнив причину смерти.

Издание Msk1 передает, что актриса днем 25 декабря была на прощании с актером, народным артистом Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, во время церемонии ей стало плохо и ее передали врачам скорой помощи.

Вера Алентова снималась во множестве советских и российских фильмов. Один из известных — оскароносный «Москва слезам не верит», где она сыграла главную героиню Катерину Тихомирову.