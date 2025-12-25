USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

В Сирии задержали «губернатора Дамаска»

15:39 536

В ходе совместной операции сил безопасности Сирии и возглавляемой США Международной коалиции по борьбе с терроризмом в сирийской столице задержали так называемого «губернатора Дамаска» Таху аз-Зуби, члена террористической организации ИГ под кодовым именем «Абу Омар Тайба», а также несколько его помощников, при которых были обнаружены пояса смертников. Об этом сообщает сирийский телеканал «Аль-Ихбария» со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел.

«В результате операции, проведенной силами коалиции и подразделениями внутренней безопасности, схвачен так называемый «губернатор Дамаска» ИГ», - следует из сообщения.

Командир Службы внутренней безопасности пригородных районов Дамаска Ахмед Далати, в свою очередь, сообщил информагентству SANA, что Министерство внутренних дел, Главное разведывательное управление и силы коалиции провели совместную операцию против ячейки ИГ в районе Муаддамийя после длительного наблюдения.

Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ фото; обновлено 16:20
16:20 2163
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 790
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 801
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
15:21 1374
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL фото
14:59 1056
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Ильхам Алиев наградил спортсменов
14:05 1289
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
14:42 1627
Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 2195
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 3466
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 4674
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 8057

