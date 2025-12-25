В Сирии задержали «губернатора Дамаска»

В ходе совместной операции сил безопасности Сирии и возглавляемой США Международной коалиции по борьбе с терроризмом в сирийской столице задержали так называемого «губернатора Дамаска» Таху аз-Зуби, члена террористической организации ИГ под кодовым именем «Абу Омар Тайба», а также несколько его помощников, при которых были обнаружены пояса смертников. Об этом сообщает сирийский телеканал «Аль-Ихбария» со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел.

«В результате операции, проведенной силами коалиции и подразделениями внутренней безопасности, схвачен так называемый «губернатор Дамаска» ИГ», - следует из сообщения.

Командир Службы внутренней безопасности пригородных районов Дамаска Ахмед Далати, в свою очередь, сообщил информагентству SANA, что Министерство внутренних дел, Главное разведывательное управление и силы коалиции провели совместную операцию против ячейки ИГ в районе Муаддамийя после длительного наблюдения.