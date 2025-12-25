USD 1.7000
EUR 2.0019
RUB 2.1512
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Полиция задержала четверых наркокурьеров

15:55 372

Сотрудниками Хатаинского районного управления полиции (РУП) проведена очередная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в ходе операции был задержан ранее судимый 42-летний Орхан Гурбанов. В автомобиле марки Land Rover, которым управлял задержанный, обнаружено и изъято 17 кг 330 г марихуаны.

В рамках других оперативных мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны еще три человека - 36-летний Эмин Байрамов, 42-летний Илькин Ализаде и их знакомый, 36-летний Амиль Ибаев. У них в общей сложности изъято 21 кг марихуаны и 2 кг 809 г героина.

Задержанные в своих показаниях заявили, что приобрели наркотические средства с целью сбыта на территории столицы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

Отметим, что с начала текущего года сотрудниками Хатаинского РУП из незаконного оборота изъято 112 кг различных видов наркотических средств.

Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ фото; обновлено 16:20
16:20 2166
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 791
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 802
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
15:21 1376
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL фото
14:59 1056
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Ильхам Алиев наградил спортсменов
14:05 1289
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
14:42 1630
Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 2195
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 3466
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 4677
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 8058

ЭТО ВАЖНО

Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ фото; обновлено 16:20
16:20 2166
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 791
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 802
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
15:21 1376
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL фото
14:59 1056
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Ильхам Алиев наградил спортсменов
14:05 1289
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
14:42 1630
Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 2195
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 3466
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 4677
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 8058
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться