Кремль об обращении Зеленского

Рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского было «странным», заявил журналистам представитель президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно… Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером поздравил украинцев с католическим Рождеством. «Это счастье, когда собирается вся семья за столом. Когда наконец встретились, обнялись, спросили друг у друга: как ты? Все это всегда было неотъемлемыми атрибутами нашего Рождества», — заявил украинский лидер. «Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. «Чтобы он умер» — скажет каждый про себя, но, когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся об этом. И этого заслуживаем», — сказал президент Украины в конце обращения. Зеленский не уточнил, кого имеет в виду.