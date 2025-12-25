USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Кремль об обращении Зеленского

15:52 732

Рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского было «странным», заявил журналистам представитель президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Видели сообщения о действительно странном вчерашнем рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлобленно… Хочется задаться вопросом, способен ли он принимать адекватное решение в сторону урегулирования политико-дипломатическими средствами», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером поздравил украинцев с католическим Рождеством. «Это счастье, когда собирается вся семья за столом. Когда наконец встретились, обнялись, спросили друг у друга: как ты? Все это всегда было неотъемлемыми атрибутами нашего Рождества», — заявил украинский лидер. «Сегодня мечта у всех нас одна. И желание мы загадываем одно на всех. «Чтобы он умер» — скажет каждый про себя, но, когда обращаемся к Богу, конечно, мы просим шире. Просим о мире для Украины. Мы боремся за это. И молимся об этом. И этого заслуживаем», — сказал президент Украины в конце обращения. Зеленский не уточнил, кого имеет в виду.

Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ фото; обновлено 16:20
16:20 2174
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 793
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 804
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
15:21 1376
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL фото
14:59 1058
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Ильхам Алиев наградил спортсменов
14:05 1289
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
14:42 1631
Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 2196
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 3466
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 4681
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 8058

