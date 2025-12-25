USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван никогда еще не участвовал в реализации проектов, сопоставимых по масштабу с «Маршрутом Трампа» (TRIPP).

Премьер пояснил, что в ходе реализации подобных крупных проектов возникают «непроясненные вопросы».

«Наша проблема в том, что раньше мы имели дело с маленькими проектами. Мы не привыкли к большим проектам, особенность которых в том, что всегда остаются непроясненные вопросы. Когда ты решаешь один вопрос, возникают еще четыре, и так далее», - отметил премьер.

Пашинян также отметил, что Ереван и Вашингтон находятся на этапе подготовки документа, описывающего стратегические рамки проекта TRIPP.

По его словам, первым этапом реализации этого документа станет строительство железной дороги.

«Мой прогноз остается прежним: практическую реализацию «Маршрута Трампа» мы начнем проводить на земле во второй половине 2026 года», - добавил премьер.

Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ фото; обновлено 16:20
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL фото
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
