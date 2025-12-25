Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван никогда еще не участвовал в реализации проектов, сопоставимых по масштабу с «Маршрутом Трампа» (TRIPP).

Премьер пояснил, что в ходе реализации подобных крупных проектов возникают «непроясненные вопросы».

«Наша проблема в том, что раньше мы имели дело с маленькими проектами. Мы не привыкли к большим проектам, особенность которых в том, что всегда остаются непроясненные вопросы. Когда ты решаешь один вопрос, возникают еще четыре, и так далее», - отметил премьер.

Пашинян также отметил, что Ереван и Вашингтон находятся на этапе подготовки документа, описывающего стратегические рамки проекта TRIPP.

По его словам, первым этапом реализации этого документа станет строительство железной дороги.

«Мой прогноз остается прежним: практическую реализацию «Маршрута Трампа» мы начнем проводить на земле во второй половине 2026 года», - добавил премьер.