Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

«Большая шестерка» американских банков – JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley – по итогам 2025 года увеличила совокупную рыночную капитализацию на $600 млрд. Об этом следует из подсчетов S&P Global, которые приводит Financial Times (FT).

Если в начале года совокупная рыночная капитализация этих банков составляла $1,77 трлн, то к настоящему моменту она выросла до $2,37 трлн. Опрошенные Financial Times эксперты связывают рост котировок с политикой администрации Дональда Трампа, направленной на снижение регуляторной нагрузки на крупнейшие финансовые институты.

После мирового финансового кризиса 2008 года власти США существенно ужесточили регулирование банковского сектора, проблемы в котором спровоцировали масштабные сбои в глобальной экономике. Были усилены требования к достаточности капитала, проведению стресс-тестов, стандартам отчетности, уровню заемного финансирования и кредитной политике. Однако в последние годы, особенно после прихода к власти Трампа, регуляторы начали постепенно смягчать надзор за финансовой отраслью.

«Нельзя недооценивать, насколько важными оказались регулятивные изменения для цен на акции», – цитирует FT аналитика Royal Bank of Canada (RBC) Джерарда Кэссиди.

В текущем году американские регулирующие органы разрешили крупнейшим банкам страны использовать более высокий уровень заемного финансирования, пересмотрели подход к ежегодным стресс-тестам и отменили рекомендации, касающиеся кредитования активов с повышенным уровнем риска. На этом фоне акции Citigroup показали лучшие результаты среди «большой шестерки», подорожав примерно на 70%. Второе место по динамике заняли бумаги инвестбанка Goldman Sachs, стоимость которых выросла примерно на 60%.

