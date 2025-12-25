Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты

Экономист Халид Керимли в интервью haqqin.az прокомментировал заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что в ближайшее время между Арменией и Азербайджаном может начаться двусторонняя торговля.

По словам эксперта, при оценке потенциального армянского экспорта в Азербайджан прежде всего необходимо учитывать общую структуру экспортированных товаров Армении в другие страны. «Основную долю армянского экспорта, примерно 60–65%, составляют драгоценные камни и металлы, включая золото, серебро и другие. Но если мы это купим, что мы с этим будем делать? Естественно, нам это не особо нужно», — считает экономист.

Керимли отметил, что Армения также поставляет электроэнергию, продукцию машиностроения, железную руду и аналогичные товары. Но, по его словам, Азербайджан не нуждается во всем этом. «Нашим потребностям могут соответствовать табачные изделия, спиртные напитки и сельскохозяйственная продукция. У них очень много разных алкогольных напитков.

Например, их коньяки известны во всем мире. Самое главное - любые возможные поставки следует рассматривать с точки зрения экономической целесообразности. Но все это дело будущего: будет ли это выгодно или нет, цены закупки и прочие вопросы будут иметь решающее значение», — резюмировал экономист.