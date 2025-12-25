USD 1.7000
EUR 2.0019
RUB 2.1512
Подписаться на уведомления
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Azercell запустил социальную инициативу «Будущее начинается с тебя! – учись, развивайся, делись»

16:12 137

Лидирующий мобильный оператор Азербайджана Azercell запустил новую социальную инициативу «Будущее начинается с тебя! - учись, развивайся, делись». Проект направлен на поддержку детей из уязвимых слоев населения, расширение образовательных возможностей и содействие успешной социальной интеграции.

Реализация проекта началась в учреждении социального обслуживания «Детский дом № 1» при Агентстве социальных услуг, подведомственном Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики. В рамках инициативы уже проведены две обучающие сессии, ориентированные на всестороннее развитие детей. Программа охватывает такие ключевые направления, как формирование социальных навыков, самовыражение, развитие творческого мышления, а также повышение уровня цифровой грамотности и знаний в области кибербезопасности.

Тренинги проводились Гюльсум Маммадовой, координатором проекта Университета Чикаго, специалистом по развитию молодежи, совместно с профильными специалистами Azercell.

Azercell планирует продолжить реализацию инициативы «Будущее начинается с тебя! - учись, развивайся, делись».

Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ фото; обновлено 16:20
16:20 2185
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 799
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 810
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
15:21 1383
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL фото
14:59 1059
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Ильхам Алиев наградил спортсменов
14:05 1289
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
14:42 1633
Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 2197
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 3467
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 4685
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 8060

ЭТО ВАЖНО

Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ фото; обновлено 16:20
16:20 2185
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 799
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 810
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
15:21 1383
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL фото
14:59 1059
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Ильхам Алиев наградил спортсменов
14:05 1289
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
14:42 1633
Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 2197
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 3467
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 4685
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 8060
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться