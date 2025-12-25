USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Польша закрыла небо

16:34 134

Над водами Балтийского моря польские истребители перехватили и сопроводили российский разведывательный самолет. Кроме того, в течение ночи были замечены зонды с контрабандой из Беларуси, небо над Польшей пришлось частично закрыть, передают украинские СМИ со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В Вооруженных силах Польши отметили, что, несмотря на праздничный сезон, прошедшая ночь была насыщенной для дежуривших польских служб противовоздушной обороны.

«Этим утром над международными водами Балтийского моря польские истребители перехватили, визуально идентифицировали и сопроводили российский разведывательный самолет, летевший вблизи границы польского воздушного пространства из своей зоны ответственности», - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение ночи были замечены объекты, входившие в польское воздушное пространство со стороны Беларуси.

«После детального анализа было установлено, что это, скорее всего, контрабандные воздушные шары, двигавшиеся в соответствии с направлением и скоростью ветра. Полет всех объектов постоянно контролировался радиолокационными системами. Для обеспечения безопасности часть воздушного пространства над Подляским воеводством была временно закрыта для гражданского движения», - говорится в сообщении.

В Вооруженных силах Польши сообщили, что угрозы безопасности польского воздушного пространства не обнаружено.

Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ
Ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ фото; обновлено 16:20
16:20 2186
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 800
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 810
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
Пашинян хочет забрать армянские железные дороги у России
15:21 1383
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL фото
14:59 1059
Ильхам Алиев наградил спортсменов
Ильхам Алиев наградил спортсменов
14:05 1289
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
Теории заговора вокруг авиакатастрофы в Турции
14:42 1633
Буданов на фронте
Буданов на фронте видео
14:14 2198
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ
Операция СБУ: в России горят нефть и ГПЗ обновлено 14:13
14:13 3467
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира
Кремль под давлением: России придется уступить ради мира обновлено 14:26
14:25 4685
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом»
«Если русские победят, всех мужчин кастрируют, а женщины окажутся под их сапогом» дежавю и державы; все еще актуально
02:18 8060

