Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Новость дня
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове

Поддерживающая инновации и предпринимательство в Азербайджане программа Bolt Accelerator успешно завершилась

16:37 350

В Баку успешно состоялся финальный этап программы Bolt Accelerator, реализуемой Bolt Azerbaijan совместно с SUP VC. В рамках мероприятия, прошедшего в отеле Radisson Hotel Baku, команды представили свои бизнес-идеи жюри и широкой аудитории.

В финале приняли участие водители, курьеры, молодые предприниматели, стартап-энтузиасты, представители СМИ и инвесторы из различных регионов страны. Мероприятие стало важной платформой как для презентации идей, так и для установления новых партнерств.

Рамиль Махаррамов, менеджер по операциям Bolt Azerbaijan, отметил:

«Цель программы Bolt Accelerator — экономически усилить сообщество водителей и курьеров, раскрыть их предпринимательский потенциал. Финальный день показал, что в Азербайджане силен предпринимательский дух и существует множество инновационных идей».

Программа началась с регистрации и сессии нетворкинга. Затем прозвучали приветственные речи представителей Bolt и SUP VC, были представлены этапы программы и ее результаты. После этого 20 команд выступили в двух блоках, представив бизнес-идеи в сферах городской мобильности, логистики, EdTech (технологические решения и платформы, делающие образование более эффективным, доступным и инновационным), а также социальных инициатив. По завершении презентаций жюри провело совещание и определило победителей.

В состав жюри вошли:

  • Рамиль Махаррамов — генеральный менеджер по операциям Bolt
  • Фарид Абдулзаде —  менеджер по операциям Bolt
  • Вусал Сулейманлы — директор технопарка Бакинского инженерного университета
  • Самир Гаджибейли — представитель компании Qafqaz Ventures.

Победители и проекты

Общий призовой фонд программы Bolt Accelerator в Азербайджане в этом году составил 36 500 AZN. Победителями стали:

1-е место — Абдулла Башироглу / проект Stride — 10 000 AZN

-       Интеллектуальная система для частных преподавателей, объединяющая управление занятиями, платежами и коммуникацией на одной платформе.

2-е место — Гюльнар Казымзаде / проект Çöldəki Dayəm — 7 000 AZN

-       Сервис безопасного такси для детей.

3-и места — по 4 500 AZN:

Миргусейн Джавадзаде / YEDDİ — платформа скидок на еду в кафе и ресторанах в конце дня

Ширин Аллахъяров / Yelləncəklər — решение, превращающее детские площадки в умные и безопасные игровые пространства

Этибар Алиев / SƏS — социальная платформа поддержки людей с зависимостями

4-е места — по 3 000 AZN:

Вефа Аскерова / Lady Drive — такси-сервис для женщин

Вагиф Гусейнов / CityCars — платформа, объединяющая автопарки с клиентами.

Исполнительный директор SUP VC Рашад Эйвазов заявил:

«Bolt Accelerator в очередной раз показал, что в Азербайджане существует сильный потенциал и качественные идеи. Как SUP VC, мы поддерживаем предпринимателей на ранней стадии, предоставляя им ресурсы, менторство и доступ к профессиональной сети. Наше сотрудничество с Bolt вносит реальный вклад в развитие инновационной экосистемы».

Победитель первого места Абдулла Башироглу добавил:

«Программа Bolt Accelerator дала мне уникальную возможность превратить идею в реальную бизнес-модель. Полученные знания, менторская поддержка и экспертиза стали прочной основой для дальнейшего развития проекта Stride. Это бесценный опыт для молодых предпринимателей».

О программе

Bolt Accelerator является частью глобальной инициативы Bolt — Urban Fund, направленной на расширение экономических возможностей водителей и курьеров, а также на поддержку инновационных бизнес-идей. Программа успешно реализуется в Нигерии, Кении, Гане, Южной Африке и Европе и уже помогла запустить более 30 бизнес-проектов.

Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
Армения предлагает Азербайджану открыть границы и отказаться от транзита через Грузию
17:31 2004
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит
Казахстан опубликовал отчет: самолет AZAL был подбит обновлено 18:24
18:24 1725
Москва о расследовании крушения самолета AZAL
Москва о расследовании крушения самолета AZAL ОБНОВЛЕНО 17:28
17:28 4316
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России
Ракетами Storm Shadow по крупнейшему НПЗ в России фото; обновлено 16:20
16:20 5839
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм?
«Поехавший» азербайджанец наехал на немцев. Терроризм? главное на этот час; все еще актуально
02:50 9334
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа»
«Израиль никогда не уйдет из сектора Газа» так заявил Кац
17:10 751
Что за нападки на хирурга Омарова?
Что за нападки на хирурга Омарова? громкое дело; все еще актуально
02:32 6372
Приговор Карену Аванесяну
Приговор Карену Аванесяну
16:50 1964
Россияне признают существенные успехи украинской армии
Россияне признают существенные успехи украинской армии
16:48 2181
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты
Азербайджан может покупать у Армении коньяк и сигареты по мнению экономиста
16:10 2451
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
Пашинян о масштабах проекта коридора в Нахчыван
15:54 2140

ЭТО ВАЖНО

