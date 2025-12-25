Поддерживающая инновации и предпринимательство в Азербайджане программа Bolt Accelerator успешно завершилась

В Баку успешно состоялся финальный этап программы Bolt Accelerator, реализуемой Bolt Azerbaijan совместно с SUP VC. В рамках мероприятия, прошедшего в отеле Radisson Hotel Baku, команды представили свои бизнес-идеи жюри и широкой аудитории. В финале приняли участие водители, курьеры, молодые предприниматели, стартап-энтузиасты, представители СМИ и инвесторы из различных регионов страны. Мероприятие стало важной платформой как для презентации идей, так и для установления новых партнерств.

Рамиль Махаррамов, менеджер по операциям Bolt Azerbaijan, отметил: «Цель программы Bolt Accelerator — экономически усилить сообщество водителей и курьеров, раскрыть их предпринимательский потенциал. Финальный день показал, что в Азербайджане силен предпринимательский дух и существует множество инновационных идей». Программа началась с регистрации и сессии нетворкинга. Затем прозвучали приветственные речи представителей Bolt и SUP VC, были представлены этапы программы и ее результаты. После этого 20 команд выступили в двух блоках, представив бизнес-идеи в сферах городской мобильности, логистики, EdTech (технологические решения и платформы, делающие образование более эффективным, доступным и инновационным), а также социальных инициатив. По завершении презентаций жюри провело совещание и определило победителей.

В состав жюри вошли: Рамиль Махаррамов — генеральный менеджер по операциям Bolt

Фарид Абдулзаде — менеджер по операциям Bolt

Вусал Сулейманлы — директор технопарка Бакинского инженерного университета

Самир Гаджибейли — представитель компании Qafqaz Ventures. Победители и проекты Общий призовой фонд программы Bolt Accelerator в Азербайджане в этом году составил 36 500 AZN. Победителями стали: 1-е место — Абдулла Башироглу / проект Stride — 10 000 AZN - Интеллектуальная система для частных преподавателей, объединяющая управление занятиями, платежами и коммуникацией на одной платформе. 2-е место — Гюльнар Казымзаде / проект Çöldəki Dayəm — 7 000 AZN - Сервис безопасного такси для детей. 3-и места — по 4 500 AZN: Миргусейн Джавадзаде / YEDDİ — платформа скидок на еду в кафе и ресторанах в конце дня Ширин Аллахъяров / Yelləncəklər — решение, превращающее детские площадки в умные и безопасные игровые пространства Этибар Алиев / SƏS — социальная платформа поддержки людей с зависимостями 4-е места — по 3 000 AZN: Вефа Аскерова / Lady Drive — такси-сервис для женщин Вагиф Гусейнов / CityCars — платформа, объединяющая автопарки с клиентами.