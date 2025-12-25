USD 1.7000
Алиев о врагах и друзьях Азербайджана, ударе «Искандером» по Шуше и логовах сепаратистов в Украине и Молдове
Обстрел Чернигова: дрон попал в многоэтажку, есть погибшие

Российские дроны атаковали Чернигов (Украина), один из российских беспилотников попал в 5-этажный дом, есть погибший и раненые. Также под атакой оказался объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский в соцсетях.

Пресс-служба Черниговского городского совета сообщила, что российский беспилотник в очередной раз ударил по гражданской застройке - многоэтажке.

Брижинский сообщил, что зафиксировано попадание в 5-этажный дом.

В горсовете добавили, что повреждения зафиксированы на третьем этаже. Сейчас там происходит горение. На месте происшествия работают экстренные службы.

Впоследствии Брижинский сообщил, что погиб один человек, есть пять раненых, среди них ребенок.

